Fonseca dispara em cotação de bets e cola em favoritos do Australian Open

O fenômeno João Fonseca saltou nas cotações de casas de apostas após sua estreia e está ainda mais perto dos grandes favoritos à conquista do Australian Open.

O que aconteceu

O brasileiro de 18 anos aparece na maioria das casas de apostas como 7º favorito ao torneio. Ele já estava bem posicionado antes mesmo de sua estreia na chave principal devido à sua campanha dominante no classificatório.

Fonseca subiu até 22 posições em cotações após o atropelo sobre o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada. O carioca não se deixou intimidar pela pedreira logo de cara, despachou o adversário por três sets a zero e deu o seu cartão de visitas entre os grandes do tênis. Ele disputa o seu primeiro Grand Slam da carreira.

As odds para ele se sagrar campeão variam de 26 a 40 — isso significa que os retornos estão entre R$ 26 e R$ 40 para cada R$ 1 apostado. Antes da partida contra Rublev, elas ficavam entre 67 e 100.

João Fonseca em açãocontra Andrey Rublev no Australian Open Imagem: Jason Heidrich/Getty

Fonseca fica na frente de tenistas mais experientes e melhores ranqueados do que ele, incluindo representantes do top 10. O dinamarquês Casper Ruud (#6) e o australiano Alex de Minaur (#8) aparecem atrás dele. O novo fenômeno do tênis começou o torneio como o 112º do mundo e já entrou momentaneamente no top 100 —o ranking atualizado só será divulgado nas próximas semanas.

O top 5 de favoritos nas bets permanece o mesmo. Atual número 1, o italiano Jannick Sinner fica em primeiro em todas,seguido por Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev, nesta sequência.

Salto de João nas Bets

Sportingbet: de 10º para 7º favorito

Bet365: de 20º para 7º

Superbet: de 20º para 8º

Betano: de 29º para 7º

EstrelaBet: de 12º para 7º

Favoritos ao Australian Open nas bets

Sportingbet

Sinner: 2,10 Alcaraz: 4 Djokovic: 7 Zverev: 9 Medvedev: 13 Fritz: 21 João Fonseca: 29 De Minaur: 41 Draper: 51 Ruud: 67

Bet365

Sinner: 2,20 Alcaraz: 4 Djokovic: 6 Zverev: 8,50 Medvedev: 15 Fritz: 21 João Fonseca: 26 De Minaur: 34 Tiafoe: 67 Shelton: 67

Superbet

Sinner: 2,25 Alcaraz: 4,20 Djokovic: Zverev: 8 Medvedev: 15 Fritz: 20 De Minaur: 40 João Fonseca: 40 Tiafoe: 50 Shelton: 70

Betano

Sinner: 2,35 Alcaraz: 4,40 Djokovic: 7 Zverev: 12 Medvedev: 17 Fritz: 30 João Fonseca: 33 Draper: 35 Rune: 35 De Minaur: 35

EstrelaBet

Sinner: 2,17 Alcaraz: 4 Djokovic: 6 Zverev: 8,4 Medvedev: 15 Fritz: 21 João Fonseca: 28 Aliassime: 70 Rune: 70 Ruud: 67

KTO