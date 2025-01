Cristiano Ronaldo deve assinar renovação com Al-Nassr de R$ 1,2 bilhão

Cristiano Ronaldo está em fim de contrato com o Al-Nassr podendo assinar um pré-acordo com qualquer equipe do mundo. Porém, segundo o jornal Marca, o clube saudita prepara uma renovação para o craque português de 200 milhões de euros (cerca de 1,2 bilhão de reais) até 2026.

El astro portugués parece que tiene la decisión tomada: ampliará una temporada por 200 millones de euros ?? pic.twitter.com/1S5MaKDHF1 ? MARCA (@marca) January 14, 2025

Além do contrato bilionário, Cristiano receberia 5% de participação nas negociações do clube e o jogador também teria suas exigências de reforços atendidas. Uma delas seria o volante brasileiro Casemiro, que atuou ao lado de Cristiano no Real Madrid e no Manchester United.

Há um impasse nessa solicitação para trazer Casemiro, pois o Al-Nassr chegou ao seu limite de oito jogadores estrangeiros. São eles: Bento (Brasil), os zagueiros Aymeric Laporte (Espanha) e Mohamed Simankan (França), além de Otávo (Portugal) e Brozovic (Croácia) no meio-campo. Os atacantes são Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca (Brasil) e Sadio Mané (Senegal). O clube precisará se ajustar para satisfazer os desejos de CR7.

Cristiano Ronaldo foi o precursor de um movimento histórico de grandes nomes do futebol europeu que migraram para o futebol saudita, como Neymar, Karim Benzema e N'golo Kanté.

Pelo Al-Nassr, CR7 soma 75 gols em 3 temporadas. Em sua carreira, com passagens pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus, o atacante marcou 776 gols. Pela seleção portuguesa, foram mais 141. Totalizando 917 gols em sua carreira profissional.