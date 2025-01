Com a contratação do ano, São Paulo divide grupo com time do 'quase acesso'

O Grupo C do Paulistão tem um grande favorito. É o São Paulo, que repatriou Oscar, que estava havia nove anos na China. Se estiver em boa forma, pode formar grande dupla com Lucas e mudar o patamar do time. O Novorizontino, que dois anos seguidos ficou a um ponto do acesso para a Série A, é o maior rival da chave. O Noroeste contratou veteranos, um deles responsável pela queda de Mano Menezes no Corinthians, e o Água Santa apostou em um treinador rebaixado no ano passado.

Veja os detalhes do Grupo C do Paulistão:

Água Santa - Contratou o treinador Marcelo Cabo, que estava no Brusque, rebaixado para a Série C. Vieram os atacantes Ademílson, revelado pelo São Paulo, com carreira feita no Japão e que estava no Avaí, e Neílton, que estava emprestado à Chapecoense. A diretoria trouxe mais 15 jogadores.

Noroeste - Foi vice-campeão da Série A-2 e voltou ao Paulista, de onde estava ausente desde 2011. Perdeu o treinador Moisés Egert e trouxe Paulo Comelli. Se reforçou com veteranos, como o goleiro Felipe Alves, que estava no Fluminense, e o volante Wellington. Trouxe também o atacante Jenison, do Novorizontino. Ele ficou conhecido por fazer três gols em um jogo contra o Corinthians, precipitando a queda de Mano Menezes. Chegaram também o volante Dudu Miraíma, que jogou pela Portuguesa no ano passado, e o veterano goleiro Fernando Henrique, de 40 anos, que fez sucesso no Fluminense e que estava no XV de Piracicaba.

Novorizontino - Perdeu o acesso para a Série A do Brasileiro na última rodada, mas manteve o treinador Eduardo Baptista. O treinador logo definiu a meta do clube: completar 12 pontos - suficientes para a manutenção - o mais rapidamente possível. A base que bateu na trave dois anos seguidos para chegar à Série A foi mantida, com a chegada do meia Luis Oyama, do Juventude, do atacante Airton Moisés, do Atlético -GO, do lateral Patrick Brey, do Botafogo de Ribeirão, e do volante Jean Immer, do Ceará.

São Paulo - A ordem é economizar e diminuir a folha de pagamento de R$ 18 para 16 milhões. Por isso, saíram 15 jogadores, entre eles, Rafinha, Galoppo e Rodrigo Nestor. Contratou o lateral esquerdo Enzo Diaz e o meia Oscar, grande aposta, que estava na China. Busca ainda um lateral direito e espera a chegada de Wendel, lateral esquerdo do Porto. Manteve o treinador Luis Zubeldía.