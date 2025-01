Bayern goleia o Hoffeinheim e volta a abrir vantagem na liderança do Alemão

O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Hoffeinheim nesta terça-feira. Em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, a equipe goleou o adversário por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique. Sané (2x), Raphael Guerreiro, Harry Kane e Gnabry marcaram os gols dos donos da casa, que voltaram a abrir vantagem na liderança do torneio.

Agora o Bayern, que já era líder, abriu quatro pontos para o segundo colocado Bayer Leverkusen, que havia diminuído a diferença na última terça-feira. O time bávaro lidera com 42 pontos, quatro a mais que o vice-líder. Do outro lado, o Hoffeinheim ocupa a 15ª posição, com apenas 14 unidades.

Ambos os times voltam a campo pelo Campeonato Alemão neste sábado. O Bayern encara o Wolfsburg em casa, enquanto o Hoffeinheim visita o Holstein Kiel.

O primeiro gol da goleada saiu aos seis minutos. Após corte da defesa do Hoffeinheim, a bola sobrou para Sané, que bateu cruzado de primeira no canto do goleiro e abriu o placar em Munique.

Seis minutos depois, o time mandante ampliou. Raphael Guerreiro fez boa tabela com Kane, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para marcar o segundo gol do Bayern.

Garçom no segundo tento, Kane foi o responsável por balançar as redes para o Bayern pela terceira vez no jogo. Após revisão no VAR, o árbitro viu a bola tocar no braço de Akpoguma e marcou pênalti para os donos da casa. Aos 26, o atacante inglês bateu no alto para anotar o terceiro gol da partida.

O Bayern chegou ao quarto gol no início do segundo tempo. Aos dois, Sané aproveitou cruzamento de Tel na primeira trave, bateu de primeira com o pé esquerdo e marcou seu segundo gol e o quarto do time mandante no jogo.

O quinto e último gol saiu aos 20 minutos. O Bayern trocou bons passes e chegou na área do Hoffeinheim. A defesa visitante tentou afastar, mas a bola sobrou para Gnabry, que teve o simples trabalho de chutá-la para o fundo das redes.