Bayern de Munique x Hoffenheim: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Alemão

Nesta quarta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern recebe o Hoffenheim, às 16h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

A partida marca o final do primeiro turno do campeonato nacional. O Bayern, na primeira posição com 39 pontos, espera uma vitória para manter a liderança. Por sua vez, o Hoffenheim está na 15ª colocação com 14 pontos, e busca pontuar para se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV, da Onefootball e pela CazéTV no Youtube.

ÚLTIMOS JOGOS

Bayern de Munique - Quatro vitórias e uma derrota.



Hoffenheim - Três empates e duas derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique



Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Sane; Kane.



Técnico: Vincent Kompany.

Hoffenheim



Baumann; Gendrey, Chaves, Nsoki e Prass; Stach e Samassekou; Bischof, Hlozek e Kramaric; Orban.



Técnico: Christian Ilzer.

ARBITRAGEM