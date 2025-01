Australian Open: onde assistir João Fonseca e Bia Haddad pela 2ª rodada

A quadra e os horários aproximados dos jogos dos brasileiros João Fonseca e Bia Haddad já estão definidos pela organização do Australian Open. Ambos jogam no mesmo local (1573 Arena) e entram em ação na madrugada de quarta (15) para quinta-feira (16).

As partidas terão transmissão do canal ESPN (TV fechada) e da plataforma de streaming Disney+. O Placar UOL acompanha em tempo real tudo que de melhor acontecer neste quinto dia de competição.

A brasileira #20 do mundo joga primeiro. Ela e a russa Erika Andreeva (#86) fazem o terceiro duelo da quadra, depois de um jogo do feminino, marcado para as 21h (de Brasília), e outro do masculino.

Bia Haddad deve entrar em quadra por volta de 1h ou 2h da manhã, dependendo da duração dos jogos anteriores e da chuva, uma vez que a quadra é descoberta.

João Fonseca joga logo depois de Bia Haddad. Ele encara o italiano Lorenzo Sonego, nº 55 do mundo, no quarto e último jogo da 1573 Arena neste dia 5 de Australian Open. O carioca de apenas 18 anos deve entrar em quadra entre 3h e 4h.

Bia e João Fonseca buscam vaga na terceira fase do Aberto da Austrália. Se passar, a paulista enfrenta a vencedora de Veronika Kudermetova (RUS) e Katie Boulter (GBR). Já o carioca, caso avance, terá pela frente Frances Tiafoe (EUA) ou Fabian Marozsan (HUN).