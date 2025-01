Augusto Melo tenta barrar impeachment com agrados a conselheiros, diz Samir

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, distribui nos bastidores agrados a conselheiros na tentativa de barrar seu impeachment do clube, revelou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Na próxima segunda, vai ocorrer a reunião para votação do impeachment do presidente Augusto Melo num cenário um pouco diferente do que a gente viu no dia 2 de dezembro, quando o Augusto conseguiu uma liminar que suspendeu a reunião.

O Augusto fez até a campanha dele no último sábado, levando os conselheiros para o CT Joaquim Grava na reapresentação do elenco. Nunca aconteceu isso na história do clube. Ele também está trabalhando.

Ele já estava fazendo isso em 2024, chamava um conselheiro, às vezes dois ou três, aí os conselheiros iam ao CT Joaquim Grava e almoçavam lá no mesmo período que os jogadores estavam almoçando.

Samir Carvalho

Segundo o colunista, os agrados internos ajudaram a impedir a queda da gestão de Augusto Melo no final do ano passado. Agora, o presidente tenta repetir a receita.

Uma experiência individual minha: tem conselheiros que eu sei que estavam contra o Augusto e depois desse processo todo, convite para viagens, houve convite também para acompanhar a delegação em jogo do Corinthians, eu conheço conselheiros que mudaram de lado.

O Augusto viu que isso deu certo em 2024 e aí no último sábado ele convida vários conselheiros para a apresentação do elenco.

Samir Carvalho

Na opinião do colunista, o presidente do Corinthians terá dificuldade de impedir a abertura do processo de impeachment na reunião do Conselho Deliberativo da próxima segunda (20).

Eu acho que ele perde no conselho e aí depois a gente vai ter a Assembleia Geral.

Se ele perder no conselho, na reunião de segunda, o Osmar Stabile [1º vice-presidente da diretoria] assume de forma provisória e o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, vai ter um mês para fazer a convocação da Assembleia Geral para votação.

Samir Carvalho

O Conselho Deliberativo vai discutir se Augusto Melo praticou gestão temerária no Corinthians, especificamente no contrato com a ex-patrocinadora máster Vai de Bet, que deixou o clube em meio à investigação de um possível laranja na intermediação do negócio.

