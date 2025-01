Esposa de Dudu alfineta Leila, vê 'problema pessoal' e manda indiretas

A empresária Paula Campos, esposa do atacante Dudu, rebateu as declarações de Leila Pereira sobre o jogador, atualmente no Cruzeiro.

O que aconteceu

Paula defendeu o marido e alfinetou a presidente do Palmeiras. Ela publicou uma longa mensagem nas redes sociais cutucando a dirigente, que voltou a falar publicamente na última segunda (13) sobre o ex-camisa 7 alviverde.

A esposa de Dudu disparou que Leila gerou ódio sobre o atacante: "Seu problema se tornou mais que pessoal". Paula criticou que a presidente do clube nutre rancor pelo relacionamento do jogador com torcida e gestores passados.

Ela também mandou indiretas. A esposa do jogador afirmou que Leila não aceitou se reunir com o atleta, que deu "tapinha nas costas" e "disse que o amava" depois da entrevista polêmica no ano passado.

Paula ainda citou "perdão seletivo" ao citar dívida de pré-contrato. Ela não se aprofundou na questão, mas o comentário deu a entender ser uma referência ao suposto pré-contrato que o técnico Abel Ferreira assinou com o Al-Saad, do Qatar.

Leila, sempre te admirei em muitos pontos como MULHER... Porém não foi você que pediu incansavelmente para seus dirigentes conversarem com ele antes de sair para não falar nada publicamente sobre VOCÊ e toda essa história?

Óbvio que vou sempre defender meu marido, mas seu problema se tornou mais que pessoal. Você como gestora tem a obrigação de ter conversas difíceis e dar um feedback aos seus funcionários, até para que não haja dúvidas na relação. Você se torna gigante nas entrevistas, mas nunca aceitou as inúmeras tentativas de reuniões que ele te propôs, inclusive para não sair desta forma.

E além de tudo depois da sua entrevista bombásticas, deu tapinha nas costas e disse que o amava. E os milhões que perdeu em cima de uma dívida de um pré-contrato? Ah, o perdão é seletivo. Nunca vi alguém gerar tanto ódio e rancor somente pelo jogador se dar bem com a torcida e gestores passados. Realmente, tudo existe um início, meio e fim. Mas solta o anjo, gata.

Paula Campos, sobre Leila Pereira

Novo capítulo da treta entre Dudu e Leila

Paula compartilhou uma publicação de Dudu, mas apagou o xingamento utilizado por ele contra Leila. Na última segunda (13), o atacante Dudu se revoltou, afirmou ter sido mandado a sair pelas portas dos fundos e escreveu : "VTNC".

O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c* Dudu, ex-Palmeiras, no Instagram

O que Leila havia falado?

O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. (...) O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos.

Entenda a polêmica

No meio do ano passado, o Palmeiras havia aceitado a proposta do Cruzeiro em torno de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões) pelo atacante, que estava acertado verbalmente com o time mineiro.

Na época, Leila chegou a confirmar a saída e cravou "fim do ciclo" do atacante, que estava voltando de uma grave lesão.

Dudu, no entanto, voltou atrás, melou o acordo e só deixou o Palmeiras no final do ano, sem compensações financeiras — o destino foi o mesmo: o Cruzeiro.

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com uma postagem nas redes sociais. Não houve qualquer tipo de despedida ao atleta, que permaneceu no alviverde por uma década.

O atacante, por outro lado, preparou um vídeo de 11 minutos de duração com depoimento emocionado e imagens marcantes de suas passagens pelo clube. O jogador chegou a apagar o conteúdo, mas repostou horas depois.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados: uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).