'Fenomenal' e 'te vejo no top 10': Fonseca encanta transmissão em vitória

A atuação de João Fonseca contra Andrey Rublev, número 9 do mundo, deixou a equipe de transmissão do Australian Open fascinada.

O que aconteceu

O perfil oficial do torneio compartilhou vídeos que mostram reações na TV à performance do brasileiro. O carioca de 18 anos despachou o adversário russo por três sets a zero, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5), em sua primeira partida na chave principal de um Grand Slam.

A equipe de transmissão não poupou elogios a ele: "Inacreditável", "simplesmente fenomenal", "hipnotizante", entre outros. Narrador e comentarista se empolgaram com a postura e habilidade do tenista, que também encantou o público na Margaret Court Arena. "Hipnotizante", dispararam após um pontaço de João.

Um deles se rendeu a Fonseca após o ponto decisivo: "Vejo você no top 10". O novo fenômeno do tênis começou o torneio como o 112º do mundo e já entrou momentaneamente no top 100 —o ranking oficial só será divulgado nas próximas semanas. O perfil oficial do Australian Open também escreveu: "Nasce uma estrela".

Uma performance perfeita em sua primeira vitória contra um 10 de muitas que virão. Bem-vindo ao top 100, vejo você no top 10.

Transmissão do AO

Fonseca atraiu torcida de grandes esportistas brasileiros, como Neymar e Medina. O jogador de futebol compartilhou um vídeo assistindo à partida do tenista, e o surfista mandou seu apoio.

Ele também emocionou ex-tenistas com sua atuação. "Sem palavras. Apenas emocionado. Que demais. Que espetáculo. João Fonseca", escreveu Fernando Meligeni, ex-top 25. O novo fenômeno vem atraindo atenção internacional e recebendo elogios de personalidades no meio, incluindo seu próximo adversário.

