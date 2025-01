Com volta de Bobadilla e presença de Cafú, São Paulo faz penúltimo treino antes de estreia na FC Series

O São Paulo realizou nesta segunda-feira, no complexo ESPN World Wide of Sports, seu quinto treino da pré-temporada nos Estados Unidos, onde se prepara para a disputa da FC Series. As novidades foram o retorno do volante Bobadilla e a presença de Cafú, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira e ex-atleta do Tricolor.

Através de imagens publicadas nas redes sociais do clube paulista, é possível ver os atletas em atividades de fortalecimento físico e trabalho com bola sob o comando do treinador Luis Zubeldía. O grupo ganhou o reforço do volante Damián Bobadilla, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de um quadro de influenza.

A presença ilustre do dia foi a de Cafú que, além de duas Copas do Mundo no currículo, venceu a Copa das Confederações de 1997 e as Copas América de 1997 e 1999 com a Amarelinha.

Foto: Reprodução / @muricyramalhoreal

Pelo São Paulo, o ex-atleta soma 272 jogos, nos quais marcou 38 gols e conquistou dez títulos, dentre eles as duas Libertadores e os dois Mundiais de Clubes de 1992 e 1993.

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, realizada em Orlando, na Flórida. No dia 15 de janeiro a equipe comandada por Luis Zubeldía enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O segundo jogo da pré-temporada não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.