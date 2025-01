Com calendário apertado, Abel deve rodar o elenco do Palmeiras no Paulista? Vote!

O ano de 2025 promete ser bem apertado, principalmente para o Palmeiras. A equipe disputará cinco competições: Campeonato Paulista, Brasileirão, Super Mundial de Clubes, Copa do Brasil e Libertadores.

O Verdão larga no Estadual nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília). O clube é atual tricampeão do torneio.

Em março, logo após o término do Paulistão, o Alviverde terá a disputa do Campeonato Brasileiro. A competição ainda será paralisada para o Super Mundial.

Já entre abril e maio, o Verdão entrará em campo pela terceira fase da Copa do Brasil e pela fase de grupos da Libertadores.

Por fim, no mês de junho, o Palmeiras disputará sua maior obsessão em 2025: o Super Mundial de Clubes, que ocorrerá nos Estados Unidos. Integrante do Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), o Verdão já atua no mercado para se reforçar e conquistar a edição inédita da competição.