Apresentado no São Paulo, Enzo Díaz afirma estar pronto para atuar: "Estou 100%"

Nesta segunda-feira, por meio de uma coletiva de imprensa, Enzo Díaz foi oficialmente apresentado pelo São Paulo para a disputa da temporada 2025. Mesmo após dois meses sem entrar em campo, o lateral-esquerdo argentino afirmou estar pronto para jogar e se colocou à disposição de Zubeldía e sua comissão técnica.

"Estou preparado, porque comecei a pré-temporada com o River Plate por cinco dias, vim para cá e já estou no segundo dia. Estou 100% preparado e à disposição do treinador, mas a escolha é dele", declarou.

Enzo Díaz defendia o River Plate desde 2023. Ao todo, entrou em campo pelo time argentino 77 vezes, das quais foi titular em 66. O lateral vinha sendo titular da equipe, mas na reta final da última temporada sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Devido à contusão, não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.

"Fiquei empolgado quando soube da oportunidade de vir para o São Paulo. Conhecia o clube e entrei em contato com meus empresários para fechar essa oportunidade. Agora é aproveitar a chance de estar nesse clube gigante. Vamos fazer de tudo para formar um grande grupo e alcançar os objetivos de 2025", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O atleta de 29 anos chega para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis, que deixaram o São Paulo no final de 2024. Com a chegada do argentino, o Tricolor passa a contar com dois laterais esquerdos, ao lado do jovem Patryck.

Enzo também deixou claro quais são suas valências e características dentro de campo: "Sou um jogador muito aguerrido, ofensivo e fisicamente potente. Minha característica é ser muito forte na marcação", afirmou o argentino.

Para finalizar, o jogador de 29 anos explicou que o futebol brasileiro é muito diferente do argentino, mas acredita que se adaptará rapidamente: "É muito diferente. O futebol argentino é mais físico, o do Brasil mais técnico. Vou me adaptar rapidamente", completou.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.