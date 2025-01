Fluminense derrota Abel Moda e chega à sexta vitória seguida na Superliga feminina da vôlei

Neste domingo, em confronto válido pela 13ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Fluminense enfrentou o Abel Moda no ginásio do Clube Hebraica, venceu por 3 sets a 0 (25/23; 25/23 e 25/15) e emendou sua sexta vitória seguida na competição.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 27 pontos, na sexta colocação da tabela, e aumentou sua sequência de vitórias para seis (Mackenzie, Brasília, Maringá, Barueri, Pinheiros e Abel Moda). Já o Abel Moda, com a derrota, permaneceu com apenas um somado, na 12ª e última posição da tabela.

O Fluminense volta às quadras na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília) quando encara o Minas, pela Copa Brasil. No dia 23/01, às 18h, o Abel Moda encara o Mackenzie, pela 14ª rodada da Superliga.

Apesar da distância entre as equipes na tabela, o primeiro set foi equilibrado. O Fluminense foi pouco superior ao Abel Moda, mas conseguiu fechar a etapa inicial do jogo com vitória por 25 a 23.

No segundo set da partida, o Fluminense manteve a superioridade conquistada na etapa anterior. Ao ser mais eficiente nos saques, o clube carioca se sobressaiu e novamente e venceu por 25 a 23.

No terceiro e último set, o Fluminense foi ainda melhor e, com uma defesa extremamente sólida, triunfou sobre o Abel Moda por 25 a 13 e deu número finais ao confronto.