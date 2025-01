Fabrício diz que Gabi quis fim no Fla para voltar amizade com Filipe Luis

O modo "sincerão" de Fabrício Bruno, que o caracterizou no Flamengo, segue no Cruzeiro. Em sua apresentação no clube mineiro, o zagueiro não ficou em cima do muro sobre assuntos polêmicos e revelou uma conversa que teve com Gabigol, onde o agora também jogador cruzeirense teria revelado o desejo pelo fim do seu contrato com o Rubro-Negro para retomar a amizade com o técnico Filipe Luís.

Fabrício Bruno disse que teve uma conversa com o treinador. O defensor destacou que o considera como um "irmão" no futebol, mas que precisava de uma conversa sincera.

É um irmão que tenho no futebol. Foi um dos melhores que me recebeu (no Flamengo). Ele sempre me admirou muito para estar no Flamengo, foi um cara que sempre respeitei, mas sei separar as coisas. Lado treinador e lado como pessoa. É uma ótima pessoa, excelente treinador. Mas tinha que ter essa conversa a partir do momento que não tem posicionamento de ninguém. Tive, sim, conversa com ele, de forma transparente e honesta. Ele falou que tinham coisas que não se encaixam no perfil, o que poderia melhorar... E tudo bem, escolha do treinador. Nunca fui o cara de contaminar o grupo. Sempre fui um cara sincero e honesto. Melhor ser sincero e não dar letrinha

Fabrício Bruno

O zagueiro frisou que a transferência é por "estratégia de carreira", e que respeita Filipe Luís e os ex-companheiros de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz.

Prefiro ser direto, sempre me posicionei. E tudo certo. Gabi disse que estava torcendo para acabar o contrato no Flamengo para ser amigo do Filipe de novo. Eu também. Eu respeito muito o Leo Pereira, Ortiz... a mudança (de clube) se dá por estratégia de carreira, de viver grandes coisas no clube do coração. Oportunidade de grandes títulos. Mas é um cara que tenho enorme respeito

Fabrício Bruno

Fabrício Bruno negou que tenha ficado qualquer tipo de rusga ou mágoa com o técnico. Ele também revelou que Filipe Luís lhe mandou uma mensagem desejando sorte no prosseguimento da carreira.

Muita coisa é falada, é mentira. Nunca briguei com ele, nunca tive problema nenhum com treinador. Posso ler a mensagem dele há alguns dias me desejando sorte, me disse que fui importante na Copa do Brasil, disse para seguir a carreira. Talvez não teria essa mensagem se não tivesse uma relação boa com ele. Querem implantar ódio em cima do que não tem. Famoso caça-like. Eu precisava sair, respirar novos ares. Falei com o Filipe que precisava disso, precisava estar no radar da seleção. Melhor momento da carreira, auge técnico, físico. Ele disse que entendia, sem problemas

Fabrício Bruno

Pediu para ser negociado: "Flamengo sempre foi especial no futebol. Tudo que vivi no Rio, fui muito feliz. Mas talvez sabendo o posicionamento que não faço parte do perfil, tem coisas em mim que não interessava, eu vou me posicionar, tenho que me posicionar. Lutei tanto para isso na minha vida. Quando tem oportunidade, tenho que ser firme. Não corri da responsabilidade. Eu que pedi para ser negociado. Não é qualquer clube que está interessando por mim. É o clube que me projetou. Tinha sentimento de dívida. De gratidão. Sei como sai da época (em 2019, com o rebaixamento e acordo na Justiça). Não sou leigo".

Nega que tenha "corrido de brigar por posição" no Fla: "Se eu não saísse (do Cruzeiro), talvez não teria acontecido o que me tornei. Me deu uma base sólida. Mas a partir do meu momento, no momento que sentisse desconfortável, tenho que me entregar ao futebol, tenho que voltar ao radar de Seleção. Fui com a seleção com o Matheus Pereira, com o William. Talvez vão achar que corri do desafio de brigar por posição no Flamengo. Mas não é correr. Tive inúmeras ligações com o Pedrinho, Alexandre Mattos. Foi um processo doloroso para mim. Minha esposa cobrar que eu tava de férias. Estou preocupado com a minha carreira, minha esposa, meu filho de três anos, minha filha de dois meses. Nunca fui covarde. Vou colocar a cara a tapa. Nos momentos de crise no Rio, estava para tomar tapa. Não vou me esconder. Prometo que não vai faltar garra, vontade".

Ligações de Dudu e Gabigol: "O Cruzeiro, para mim, sempre foi especial. Conheço o clube como poucos. Chego aos 13 anos, sei muito bem o que é o clube. Chorei como menino quando perdeu a Libertadores (em 2009). O Dudu, nesse período todo, talvez falei mais com ele e o Gabi do que com minha esposa. São caras vencedores. E querem ter vencedores do lado. Dudu me ligava, falava pra vir. Falei que precisava estar com esses caras. São caras assim. Já tinha falado com o Gabi, falei que ele estava indo para um clube fantástico. Disse que seria muito bem recebido".