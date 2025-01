Após jogo-treino, atletas do Palmeiras fazem trabalho regenerativo com foco na estreia do Paulistão

Após a goleada por 4 a 1 diante do São Bernardo, em jogo jogo-treino realizado neste sábado, os atletas do Palmeiras retomaram as atividades neste domingo, desta vez com um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os jogadores fizeram exercícios preventivos de mobilidade e força, além da hidroginástica na piscina.

O elenco se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa. A partida acontece na próxima quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O Verdão não sabe o que é estrear com derrota na competição há 29 anos. A última aconteceu em 1995. Deste então, são 16 vitórias e 12 empates nas 28 edições. Em 2002, o Palmeiras não participou do torneio. Das equipes da capital paulista, apenas Portuguesa Santista e Juventus entraram na disputa.

Em 2025, o Alviverde vai em busca do tetracampeonato. Se conseguir, será o primeiro clube em atividade a realizar o feito. O Paulistano, já extinto do futebol, conquistou quatro taças seguidas do Paulistão entre 1916 e 1919. A sequência foi interrompida logo no ano seguinte, pelo Palestra Itália. As duas equipes, inclusive, se enfrentaram na decisão.