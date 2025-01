Sport avança como líder e Referência pega o Palmeiras na Copinha

O Sport empatou por 0 a 0 com o Referência em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copinha, em Embu das Artes (SP).

Fim de jogo no estádio municipal de Embu das Artes: Referência 0x0 Sport, pela 3ª rodada do grupo 20 de @copinha. Com o resultado, os #LeõesDaBase avançam na liderança e enfrentam o Oeste/SP, na segunda-feira (13), pela 2ª fase! pic.twitter.com/QYao1qiaYL ? Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) January 11, 2025

Com o resultado, o Leão garantiu a primeira colocação do grupo 20 e terá o Oeste como adverário na próxima fase do torneio. O Referência encerrou a fase de grupos ocupando a segunda colocação e enfrentará o Palmeiras, líder do grupo 19. As duas partidas ocorrerão nesta segunda-feira, horários ainda não confirmados.

O jogo:

A partida foi equilibrada entre as equipes com poucas chances de gol criadas em sua maior parte para ambos os lados.

No primeiro tempo o Sport não apresentou grandes ameaças à defesa do Referência. No último minuto, Arthur Monteiro desperdiçou a melhor oportunidade da partida. Após rebote do goleiro, debaixo da trave, o camisa 19 do Sport chutou para fora pelo lado direito.

No meio do segundo tempo, em uma cobrança de lateral, o camisa 9 Natan recebeu a bola cara a cara com o goleiro Vini e também não soube aproveitar a oportunidade de gol.

Nos últimos dez minutos do segundo tempo, o jogo esquentou e as equipes aumentaram o ritmo buscando o gol do triunfo, mas o placar não se alterou.