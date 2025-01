M'gladbach x Bayern: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Alemão

Neste sábado, pela 16 rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique visita o Borussia Mönchengladbach, às 14:30 (de Brasília), no Borussia Park.

Em caso de vitória, o Bayern de Munique pode se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Alemão. No momento, a equipe bávara tem 36 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado e podendo chegar a sete em caso de derrota do Bayer Leverkusen. Já o M'gladbach vai em busca dos três pontos para possivelmente entrar na zona de classificação das competições europeias, e conta com bom retrospecto em casa para superar o rival de Munique.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Sportv e pela Rede TV

PONTUAÇÃO

Borussia Mönchengladbach - 24 pontos em 15 jogos - 8ª colocação



Bayern de Munique - 36 pontos em 15 jogos - 1ª colocação

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Borussia M'gladbach



Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi e Ullrich; Reiz e Weigl; Fukuda, Plea e Hack; Kleindienst.



Técnico: Gerardo Seoane

Bayern de Munique



Neuer; Laimer, Dier, Min-Jae e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise, Müller e Sané; Kane.



Técnico: Vincent Kompany

ARBITRAGEM



Não divulgado.