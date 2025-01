Athletico-PR vira sobre o Paraná e estreia com vitória no Paranaense

O Athletico-PR estreou com o pé direito no Campeonato Paranaense. Neste sábado, o Furacão venceu o Paraná por 2 a 1, de virada, na Ligga Arena, e iniciou o Estadual com uma vitória.

A equipe, agora comandada por Mauricio Barbieri, saiu atrás do placar. Aos 48 minutos, nos acréscimos do primeiro tempo, Eduardo Tanque completou o cruzamento de Júlio Rusch e, de cabeça, colocou o Paraná em vantagem.

A reação rubro-negra teve início a partir dos 17 minutos da etapa final. Bruno Zapelli cobrou pênalti e viu Gasparotto fazer a defesa, mas a bola bateu no travessão e sobrou para Di Yorio, que aproveitou o rebote e balançou as redes. Na reta final, aos 31, Raul invadiu a área e rolou para Palacios, que só completou para o gol vazio e marcou o segundo do Furacão.

Com o triunfo, o Athletico-PR larga na ponta da tabela do Paranaense, com três pontos. Atual bicampeão, o clube irá em busca do terceiro título consecutivo e, consequentemente, o 29º de sua história.

O time, rebaixado à Série B do Brasileirão em 2024, retorna a campo já nesta terça-feira para enfrentar o Rio Branco em duelo válido pela segunda rodada do Estadual.

O jogo está agendado para as 20h (de Brasília) da noite, novamente na Ligga Arena. Já o Paraná busca a reabilitação diante do Operário, na próxima quinta, a partir das 20h, no Durival Britto.