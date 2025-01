Mauro Cezar: Corinthians deveria estar diferente, um dia vão defender a SAF

O Corinthians deveria estar numa situação financeira diferente da que vive hoje, com acúmulo de dívidas e atraso de pagamentos, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Segundo Mauro Cezar, o Timão corre risco de virar SAF se não mudar de rota na administração.

O Corinthians tinha tudo para estar em uma situação totalmente diferente, mas não faz nenhum movimento necessário para reestruturar o clube.

É um caminho cada vez mais perigoso. Um dia alguém vai defender a SAF no Corinthians.

Eu acho que seria vergonhoso um time do porte do Corinthians, um clube tão grande, com tanta torcida e tanta mídia no principal mercado do país, virar SAF.

Virar SAF no Brasil é falta de opção -- você não tem pra onde correr e aí vira SAF. Pode acontecer.

Mauro Cezar

O colunista chamou atenção ao fato de que, mesmo com a dívida galopante, o Corinthians não vence um título relevante desde 2017, quando conquistou o heptacampeonato brasileiro.

Isto é, o clube segue gastando mais do que pode, mas sem alcançar grandes resultados esportivos.

Como o Corinthians arrecada muito, ele ainda consegue seguir respirando por aparelhos, mas é evidente que vai chegar uma hora que não vai dar mais, a tampa vai explodir.

Isso já vem acontecendo há muito tempo e não há nenhuma preocupação por gastar mais do que deveria.

O Corinthians não ganha nada relevante desde 2017 e, de lá para cá, a dívida só cresceu. Ou seja, contratam, gastam o que tem, o que não tem, e não tem resultado esportivo nenhum. Só aumenta a dívida.

Mauro Cezar

Torcedor do Botafogo segue em Nárnia, diz Mattos: 'O futebol não sustenta'

Muitos torcedores do Botafogo seguem iludidos com a situação financeira do clube mesmo após a ameaça do elenco de não se apresentar por atraso de pagamentos, afirmou o colunista Rodrigo Mattos.

Chega uma hora que a realidade se impõe. O torcedor botafoguense continua em Nárnia, achando que o clube tem dinheiro para gastar o tempo inteiro. Não é isso.

Rodrigo Mattos

Nárnia é um universo fantástico criado pelo autor C.S. Lewis como ambiente narrativo para as "As Crônicas de Nárnia", série de sete livros que chegou ao cinema. Resumindo: é um mundo paralelo.

Segundo Mattos, John Textor combinou de pagar os jogadores até o final de 2024, o que não aconteceu. O colunista apurou junto à Conmebol que as premiações pelo título da Libertadores foram depositadas na conta do Botafogo no fim do ano passado.

O próprio Botafogo reconhece, e a verdade é que está atrasado. Foi combinado pagar no fim do ano passado, e a nota do Botafogo não fala sobre isso, ela fala em pagar em 20 dias, mas não foi isso que foi combinado.

Se está atrasado é por um motivo, esse dinheiro foi usado em alguma outra coisa -- para tapar um buraco grande que o Textor está fazendo várias manobras financeiras para tentar resolver.

Rodrigo Mattos

É importante frisar que o Botafogo faz parte da rede de clubes de Textor, que encara uma série de problemas de fair play financeiro com o Lyon, na França.

Esse dinheiro é para reestruturar o grupo todo, não é para sair contratando. Pode vir um ou outro jogador, mas não é que o Botafogo vai ficar bilionário de uma hora para outra.

A verdade é que o futebol do Botafogo não sustenta. São jogadores que foram contratados e agora vão para o Lyon.

Rodrigo Mattos

