Corinthians critica punição na base após 'briga' com diretor do Palmeiras

O Corinthians se pronunciou após ser excluído do quadro do Movimento de Clubes Formadores (MCF), que articula a integração entre gestores das categorias de base das equipes.

O que aconteceu

O Timão chamou a decisão do MCF de "arbitrária" e afirmou não reconhecer os motivos para a exclusão. "O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta", afirmou o clube em nota oficial.

A exclusão do Corinthians teve origem em uma disputa com o Palmeiras. O Alviverde criticou a conduta do clube alvinegro durante a tentativa de contratar um atleta que o pertencia. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia.

João Paulo Sampaio, coordenador geral da base do Palmeiras, realizou uma reclamação formal ao MCF, que acatou o pedido. Após essa situação, o Timão ainda tentou colocar panos quentes no caso, buscou diálogo com o MCF, mas a decisão foi mantida.

A situação pode prejudicar o Timão durante a temporada nas categorias de base. A equipe ficará mais vulnerável na elaboração de manutenção de contratos de atletas entre 10 e 14 anos, que possuem somente o vínculo federativo.

Leia a nota na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista, por meio de sua diretoria de futebol de base, esclarece que foi surpreendido pela decisão arbitrária que resultou na exclusão do clube do Movimento dos Clubes Formadores (MCF). O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta.

O Clube ressalta que segue rigorosamente o código de ética do MCF e respeita todos os seus integrantes. Em 2024, atletas provenientes de clubes membros do movimento foram contratados, sempre em conformidade com os procedimentos estabelecidos para garantir relações éticas e transparentes entre as agremiações.