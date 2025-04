Ceará confirma que Fernandinho, ex-Mirassol, passará por cirurgia

O Ceará informou nesta terça-feira que o atacante Fernandinho, ex-Mirassol, passará por uma cirurgia. Após se lesionar na partida contra o Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o clube constatou nos exames uma luxação na articulação acromioclavicular do ombro direito.

No último sábado, Fernandinho foi titular do Ceará e jogou durante toda a primeira etapa. Aos 13 minutos do segundo tempo, porém, o jogador de 27 anos pediu para ser substituído, sentindo fortes dores na região.

Substituído por conta de uma lesão na partida do último sábado, 5, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Fernandinho realizou exame de imagem na reapresentação desta segunda-feira, 7. Após avaliação, foi constatada luxação na articulação acromioclavicular do ombro direito, se... pic.twitter.com/x6NTK2i6Ei ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 8, 2025

O clube cearense informou que o atleta deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias e, posteriormente, seguirá com a fisioterapia. Ainda não foi divulgado o tempo de recuperação e o retorno de Fernandinho aos gramados.

Está é a segunda baixa na equipe do técnico Léo Condé. O outro lesionado é Pedro Henrique, ex-Internacional e um dos reforços para a temporada de 2025. Sua última partida foi contra o América-RN, pela Copa do Nordeste, há um mês.

O Ceará volta a jogar neste sábado contra o Juventude, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Alfredo Jaconi, a partida irá começar às 16h (de Brasília).