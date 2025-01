Copinha: Palmeiras poupa joias de Abel, leva gol no fim e empata com Oeste

O Palmeiras poupou os principais destaques e só empatou com o Oeste por 1 a 1, nesta quinta-feira (9), na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos da Copinha.

Riquelme Filippi colocou o Palmeiras à frente já no segundo tempo. Cauã Tavares deixou tudo igual para o Oeste já aos 44 minutos da etapa final.

Já classificado, o Palmeiras não teve suas principais joias. O zagueiro Benedetti, o volante Figueiredo, o meia Allan e os atacantes Thalys e Luighi foram liberados da partida porque estão com o elenco profissional nos primeiros treinos da temporada. Eles devem voltar para o restante do torneio.

O Palmeiras fechou a primeira fase na liderança do grupo 19, com sete pontos. O Oeste, também classificado, ficou em segundo, também com sete, mas atrás no saldo de gols (14 a 6).

As equipes conhecerão os adversários na segunda fase somente no sábado (11). Sport e Referência-SP se enfrentam pela última rodada do grupo 20. Quem perder será adversário do Palmeiras e quem vencer vai encarar o Oeste. Em caso de empate, os confrontos serão Palmeiras x Referência e Oeste x Sport.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi aberto na Arena Barueri. Com o Palmeiras desfalcado, o Oeste saiu para o jogo e não ficou acuado no campo defensivo, o que também abriu espaços para o adversário jogar. Do outro lado, o Verdão forçou bastante os cruzamentos, mas viu a defesa rival levar a melhor em praticamente todas as bolas alçadas. Resultado: poucas chances claras e 0 a 0 no placar.

O Palmeiras voltou melhor no segundo tempo e abriu o placar. Aos 12 minutos, Gilberto recebeu pela direita e fez cruzamento preciso para Riquelme Filippi. O atacante cabeceou para o chão, no canto direito do goleiro e tirou o zero do marcador.

O Palmeiras até buscou o segundo o gol logo após abrir o placar, mas viu Vitor fazer boa defesa em lance de Gilberto. O Oeste respondeu no fim em dois lances que Gabriel Vareta, zagueiro do alviverde, foi o herói: parou contra-ataque rápido em cima da hora e desviou finalização de Pedrinho após trapalhada dos companheiros.

O Oeste jogou água no chope do Palmeiras aos 44 minutos. Após cruzamento de Luiz Felipe na primeira trave, Cauã Tavares apareceu para completar para o gol. A bola ainda bateu em um defensor palmeirense antes de entrar.