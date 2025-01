João Fonseca fura quali e enfrentará Rublev na Austrália; Monteiro também avança

Dois brasileiros conseguiram furar o quali do Aberto da Austrália 2025. João Fonseca e Thiago Monteiro venceram novamente na madrugada desta quinta-feira e alcançaram a chave principal do primeiro Grand Slam da temporada.

João Fonseca chegou à 13ª vitória seguida neste início de ano. Desta vez, ele superou o argentino Thiago Tirante - número 115 do mundo - por 2 sets 0, parciais de 6/4 e 6/1.

Thiago Monteiro também venceu com autoridade na Austrália. Ele passou pelo belga Kimmer Coppejans por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

Os adversários dos brasileiros na chave principal já estão definidos. João Fonseca irá se testar contra um top-10: enfrentará Andrey Rublev, número 9 do ranking da ATP.

Thiago Monteiro também jogará contra um nome conhecido do circuito. O brasileiro irá medir forças com o japonês Kei Nishikori, que ocupa atualmente a posição 74 no ranking. Será o segundo duelo entre os tenistas: o representante asiático venceu o confronto anterior.

Rival de Thiago Wild

Outro brasileiro na chave principal do Aberto da Austrália, Thiago Wild irá enfrentar um adversário com ranking superior. O sorteio definiu o húngaro Fabian Marozsan, 57º na ATP, como primeiro rival do brasileiro, 76º do ranking.