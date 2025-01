Vasco anuncia a contratação de Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira até o fim de 2026. O atleta pertencia ao Cruzeiro e foi cedido ao Real Valladolid, da Espanha, e ao Kyoto Sanga, do Japão, em 2024.

"Fala, torcida Vascaína, aqui quem fala é o Oliveira! Muito feliz com essa oportunidade. Espero que seja um ano de vitórias e muitas glórias. Estamos juntos!", declarou o zagueiro de 28 anos.

Vasco acerta a contratação do zagueiro Lucas Oliveira ??? Confira no site oficial: https://t.co/CYTsuTfPxl ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/OWWRBnOzjJ ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2025

Lucas Oliveira começou a se destacar nacionalmente no Atlético-GO. Em 2022, assinou com o Cruzeiro e foi campeão da Série B do Brasileirão. Na última temporada, o jogador atuou por 18 partidas pelo Real Valladolid e fez apenas sete jogos pelo Kyoto Sanga.

Buscando reforçar o elenco para 2025, o Vasco também anunciou as contratações do volante Tchê Tchê e do goleiro Daniel Fuzato.