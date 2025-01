Tottenham supera Liverpool e sai em vantagem no duelo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, em jogo válido pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham recebeu o Liverpool no New Tottenham Hotspur Football Stadium e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Lucas Bergvall.

Com o resultado, o Tottenham joga por um empate no jogo de volta. Para chegar até aqui, o time eliminou Coventry, Manchester City e Manchester United. Do outro lado, o Liverpool, que passou por West Ham, Brighton e Southampton, terá que vencer por dois gols para avançar de forma direta à grande final. A nova partida entre os times acontece no dia 6 de fevereiro (quinta-feira), às 17h (de Brasília), em Anfield. O adversário da decisão será Arsenal ou Newcastle.

O Tottenham retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Tamworth, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 9h30, no Lamb Ground. Pela mesma competição, o Liverpool duela contra o Accrington Stanley. Desta vez o jogo neste sábado, às 9h15.

O Tottenham abriu o placar com Dominic Solanke. Porém, após checagem do VAR, o tento foi anulado por impedimento.

Até que dez minutos depois, Lucas Bergvall recebeu o cruzamento de Dominic Solanke e concluiu para as redes com uma finalização firme.