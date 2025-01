Sem Butler, Miami Heat derrota Warriors fora de casa na NBA; Celtics batem Nuggets

Mesmo sem contar com o suspenso Jimmy Butler, o Miami Heat derrotou o Golden State Warriors, fora de casa, por 114 a 98, na noite desta terça-feira. A rodada da NBA também contou com derrota do Los Angeles Lakers e a vitória do Boston Celtics sobre o Denver Nuggets.

Em São Francisco, Jimmy Butler cumpriu seu terceiro jogo de suspensão - serão sete ao todo, porque o jogador pediu para deixar a equipe. Mas não fez falta. O Heat encerrou sua sequência negativa de três derrotas seguidas sob a liderança de Bam Adebayo, responsável por 19 pontos, nove rebotes e cinco assistências.

O reserva Nikola Jovic contribuiu com 20 pontos enquanto Jaime Jaquez Jr. anotou 18. Do outro lado, Stephen Curry fez a sua parte, sendo o cestinha da partida, com 31 pontos. Trayce Jackson-Davis marcou 19 e Draymond Green esteve perto de um "triple-double", com seus sete pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Nada disso evitou a segunda derrota seguida dos anfitriões.

Em momento difícil na temporada regular, os Warriors caíram para o 10º lugar da Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 18. O Miami aparece em situação mais favorável, em sexto lugar, dentro da zona de classificação aos playoffs no Leste (18 triunfos e 17 revezes).

Também nesta terça, o Boston Celtics aproveitou as baixas do Denver Nuggets para vencer longe de casa, por 118 a 106. Jayson Tatum comandou, com seus 29 pontos, e contou com o apoio de Kristaps Porzingis, autor de um "double-double" de 25 pontos e 11 rebotes. Jrue Holiday ajudou com 19 pontos.

Sem o astro Nikola Jokic, os Nuggets contaram com atuação de destaque de Russell Westbrook, principal pontuador do time, com 26 pontos. Michael Porter Jr. obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 15 pontos e 10 rebotes.

Os Celtics sustentam a vice-liderança da Conferência Leste, com 27 vitórias e 10 derrotas. Trata-se da terceira melhor campanha da temporada regular até agora. No Oeste, os Nuggets aparecem em quarto lugar, com 20 triunfos e 15 revezes.

Em outro bom jogo da rodada, o Los Angeles Lakers não resistiu ao Dallas Mavericks, atuais vice-campeões da NBA, e foram batidos por 118 a 97, no Texas. O reserva Quinten Grimes foi o principal responsável por encerrar uma série de cinco derrotas seguidas dos Mavericks, ao marcar 26 pontos, nove rebotes e seis assistências. P.J. Washington também foi decisivo com seus 22 pontos e oito rebotes.

Pela equipe visitante, LeBron James ficou perto de um "triple-double" - 18 pontos, 10 rebotes e oito assistências. E Anthony Davis brilhou co seus 21 pontos e 12 rebotes. A atuação da dupla, contudo, não foi o suficiente para evitar a segunda derrota seguida da equipe de Los Angeles, sexta colocada do Oeste, com 20 vitórias e 16 derrotas. Os Mavericks figuram logo acima, no quinto posto (21/16).

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Washington Wizards 112 x 135 Houston Rockets

Charlotte Hornets 115 x 104 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 118 x 97 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 97 x 104 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 121 x 124 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 98 x 114 Miami Heat

Denver Nuggets 106 x 118 Boston Celtics

