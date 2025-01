Santos retoma negociação com o Palmeiras e tenta convencer Zé Rafael

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos insiste pela contratação do meia Zé Rafael, do Palmeiras.

O que aconteceu

O Santos retomou a negociação por Zé Rafael. O Peixe já havia tentado o jogador em dezembro.

O Santos vê caminho livre no Palmeiras, mas ainda precisa convencer o atleta, que está inseguro.

Em dezembro, Zé recusou a proposta. Dessa vez, pediu tempo para avaliar e deu esperança ao Peixe.

O Santos pagaria um salário maior em relação ao Palmeiras durante o empréstimo até o fim de 2025.

O acordo de empréstimo teria obrigação de compra em caso de metas atingidas. Zé teria que atuar em um mínimo de partidas para o Peixe ser obrigado a comprá-lo.

O Santos insiste em Zé Rafael pois ele é um pedido do técnico Pedro Caixinha, que vê o meia como ponto de desequilíbrio no meio-campo. Na Vila Belmiro, ele voltaria a ser armador, sua posição de origem, depois de virar volante com Abel Ferreira.

Com um problema na coluna, Zé perdeu espaço no Palmeiras, que topa negociá-lo. Resta agora o meia entender que o projeto no Santos é viável.