Relembre os últimos trabalhos de Sampaoli após sua saída do Santos em 2019

Após perder para o Fluminense por 1 a 0 no último domingo, o Santos optou por demitir o treinador português Pedro Caixinha e sua comissão técnica. Um dos mais cogitados para o cargo é o argentino Jorge Sampaoli, que já trabalhou no Peixe em 2019. Assim, a Gazeta Esportiva relembrou como foram os times comandados pelo comandante após ele deixar o Alvinegro Praiano, veja abaixo:

Atlético Mineiro (2020)

Depois de ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro com o Santos em 2019, Sampaoli assumiu o Atlético Mineiro um ano depois. No Galo, o argentino conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 e disputou 39 jogos pelo clube, conquistando 22 vitórias, oito empates e nove derrotas.

Olympique de Marselha (2021/2022)

Diferentemente do que foi no Galo, Sampaoli não conquistou títulos pelo Olympique de Marselha. Por lá, ele esteve no banco de reservas 67 jogos, conseguindo 36 vitórias, 17 empates e 14 derrotas.

Depois de deixar o Olympique, Sampaoli rumou ao Sevilla em 2023. No clube espanhol, apesar de um desempenho irregular, o argentino conquistou uma Liga Europa. Foram 30 jogos no comando da equipe, com 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas.

Flamengo (2023)

Sampaoli então retornou ao futebol brasileiro. Desta vez, o técnico foi ao Flamengo, mas o trabalho não foi bom. Depois de desempenhos ruins, o argentino foi demitido dias após uma polêmica envolvendo seu preparador físico, Pablo Fernández, que agrediu o atacante Pedro após uma vitória do Mengão, pelo Brasileirão.

Depois um 2024 sabático, Sampaoli foi contratado pelo Rennes. Porém, também não foi bem no clube francês, que dirigiu por apenas dez jogos, sofrendo sete derrotas no período.