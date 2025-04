Precisando vencer, Bayern se agarra em ótimo retrospecto no estádio da Inter de Milão para avançar

Depois de perder em casa por 2 a 1 para a Inter de Milão, o Bayern de Munique precisa vencer o jogo de volta contra os italianos para se manter vivo na disputa por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Os alemães se agarram no ótimo retrospecto contra a equipe de Milão atuando fora de casa: são quatro vitórias em quatro jogos.

Nestes quatro confrontos, três foram pela Liga dos Campeões. O Bayern venceu dois jogos por 2 a 0, um por 1 a 0 e outro por 3 a 1. O último deles foi pela Champions de 2023, quando os alemães ganharam com gols de Leroy Sané e D'Ambrosio (contra). Todos estes duelos foram no Estádio Giuseppe Meazza, também chamado de San Siro (quando o mando do jogo é do Milan).

Além disso, apesar da derrota no primeiro jogo das quartas de final deste ano, o Bayern de Munique leva vantagem no retrospecto geral entre os times. As equipes se enfrentaram dez vezes na história, com cinco vitórias dos alemães, um empate e quatro triunfos da Inter de Milão.

Agora, o Bayern de Munique precisa vencer a Inter por dois gols de diferença para avançar direto para as semifinais da Liga dos Campeões. Caso os bávaros vençam por um tento de vantagem, a decisão irá para as penalidades máximas. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília).