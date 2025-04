Respeito mútuo! Diego Lopes e Volkanovski trocam elogios após 'Luta da Noite' do UFC 314

Mesmo após uma disputa intensa de cinco rounds no UFC 314, realizado em Miami (EUA), os lutadores Alexander Volkanovski e Diego Lopes mostraram que o espírito esportivo e o respeito seguem firmes no MMA. Após a vitória do, agora, campeão por decisão unânime, os dois atletas trocaram mensagens públicas no X (antigo Twitter), demonstrando admiração mútua e reforçando o profissionalismo que marcou o combate.

Com uma verdadeira batalha de 25 minutos de duração, Diego e Volkanovski tiveram seus esforços reconhecidos ao disputarem a que foi considerada a 'Luta da Noite' do UFC 314. Desta forma, ambos embolsaram uma quantia extra de 50 mil dólares (R$ 293 mil). Mesmo derrotado, o brasileiro congratulou o veterano. Sempre respeitoso, o australiano retribuiu a mensagem e exaltou o desempenho de Lopes.

"Parabéns, Alexander Volkanovski, e obrigado por essa luta", declarou o manauara especialista em jiu-jitsu, antes de receber a réplica cordial de seu adversário.

"Você é um lutador e ser humano incrível, irmão. Te desejo nada além do melhor", respondeu o australiano, reconhecendo a performance do rival pelo título do peso-pena (66 kg).

Aos 30 anos, Diego Lopes ganhou ainda mais reconhecimento por sua performance contra um dos maiores nomes da história da categoria. Mesmo com a derrota, o manauara saiu valorizado recebendo elogios até mesmo do oponente. Já Volkanovski, que reconquistou o cinturão linear dos penas, segue consolidado como um dos grandes nomes da atualidade no UFC.

Como foi a luta

Após segundos iniciais de estudo, Volkanovski desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute alto. Em resposta, Diego conectou bons cruzados na curta distância. Lá e cá, o australiano também balançou Lopes com um 'overhand' de direita. Os atletas na sequência acertaram cruzados simultâneos. Pior para o brasileiro, que deu alguns passos para trás com o impacto do ataque. Experiente, Alexander grampeou o rival e conseguiu a queda, terminando a parcial golpeando por cima no 'ground and pound'.

Mais comedidos, os lutadores se estudaram no início do segundo assalto. Apostando no boxe, Diego conectou bons cruzados. Ciente do perigo, Volkanovski mergulhou nas pernas do rival, mas viu o brasileiro defender a investida e se manter de pé. Quando cresceu no duelo, porém, Lopes recebeu um duro golpe no queixo e, por pouco, não foi ao chão. Na interação, entretanto, Diego provocou um sangramento no rosto do australiano. Nos segundos finais, o brasileiro aplicou um 'knockdown' com um direto de direita e levntou o público da arena.

Confiante, Diego voltou para o terceiro round novamente apostando em golpes singulares. Por sua vez, Volkanovski controlava a distância com seus jabs. O ex-campeão se mostrava mais preciso nos ataques, mas o brasileiro causava mais danos em suas investidas. O australiano tentou a queda, mas Lopes defendeu e se manteve de pé. Parcial bastante parelha.

Os pesos-penas começaram o quarto assalto trocando chutes na panturrilha. Na curta distância, Diego e Volkanovski aumentaram o ritmo e soltaram cruzados perigosos. Na sequência, o brasileiro negou mais uma queda proposta pelo ex-campeão. Alexander sentiu o olho e passou a recuar, se tornando uma presa de Lopes. Circulando lateralmente, o veterano esfriou o confronto para respirar e se recuperar até o soar do gongo.

Volkanovski começou o quinto e último round com um direto. Diego respondeu com um chute rodado, mas que passou no vazio. O brasileiro acertou um belo cruzado de direita e viu o ex-campeão tentar novamente a queda, mas sem sucesso. Marchando para frente, Lopes se tornou um alvo mais atingível, engolindo muitos jabs do australiano. Com a guarda baixa, Diego chamou Volkanovski para a trocação franca nos segundos finais.

