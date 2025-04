'Cruzeiro de estrelas decadentes': RMP detona escolhas de Pedrinho BH

O Cruzeiro se tornou uma constelação de estrelas decadentes, opinou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (15).

O Cruzeiro do Pedrinho, dono do Supermercado BH, foi às compras e comprou uma constelação decadente — uma constelação de estrelas cadentes e decadentes, estrelas que já não são mais o que foram.

Ele contratou nomes, não contratou jogadores realmente em grande forma. Se você olhar Cássio, Fagner, Gabigol, Dudu, quatro dessas estrelas cadentes ou decadentes, você diz: não vai dar certo.

Renato Maurício Prado

Segundo o colunista, o novo dono da SAF do Cruzeiro confiou demais na montagem de elenco do diretor de futebol Alexandre Mattos e se deu mal.

O Pedrinho foi muito infantil na história do Alexandre Mattos, que disse 'deixa comigo' e só trouxe estrela cadente.

O Cruzeiro do Sul é uma constelação que fica lá no alto, no céu, e as estrelas cadentes desabam, caem, e é isso que o Cruzeiro contratou.

Renato Maurício Prado

Em relação a Gabigol, que não saiu do banco no empate da Raposa contra o São Paulo no Morumbis, RMP afirmou que o atacante repetiu um comportamento típico do final de sua passagem no Flamengo.

Sobre o Gabriel, está na cara que ele não mudou nada. Quando eu o vi no banco, uma vez mais, com camisa de treino e sem estar com as chuteiras calçadas, me lembrei dele no Flamengo.

Era exatamente isso que ele fazia para deixar bem claro para todo mundo que ele não aceitava ficar no banco.

Renato Maurício Prado

