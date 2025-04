Sampaoli é o nome certo para o Santos de Neymar? Colunistas debatem

Favorito para assumir o Santos, Jorge Sampaoli é o nome certo para comandar Neymar & Cia?

No UOL News Esporte, os colunistas Renato Maurício Prado, Arnaldo Ribeiro e Yara Fantoni debateram se o treinador argentino é uma escolha acertada para o momento do Peixe.

RMP: Sampaoli não bate bem das ideias e é o caos

Ele é maluco, completamente maluco — esse é o grande problema do Sampaoli. Ele não dá 'bom dia' pra ninguém, fica de cara barrada o tempo todo, a comissão técnica tem um preparador físico que é um boxer enrustido. Não pode dar certo.

O Santos é o único clube que faz algum sentido pensar no Sampaoli porque foi o melhor trabalho dele no Brasil. Mas o que ele ganhou no Santos? Foi vice-campeão brasileiro a 16 pontos do Flamengo do Jorge Jesus.

Foi o melhor trabalho dele no Brasil, foi no Santos, sem dúvida. Mas daí a trazer de novo aquele caos ambulante? Ele faz do clube um hospício, gente. Porque, vou repetir: ele é maluco. O Sampaoli não bate bem das ideias.

Renato Maurício Prado

Fantoni: Sampaoli deixa muita antipatia por onde passa

O Sampaoli, eu nunca escutei nenhuma delegação, nem internamente nos clubes e nem os jogadores falarem que gostam do Sampaoli. Em todos os clubes, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, inclusive na seleção argentina, quando assumiu, os jogadores também tinham pavor do Sampaoli. Então, ele é aquele cara que realmente a galera tem uma antipatia.

O Sampaoli ainda acionou o Santos na Justiça e vai voltar para o clube? Ele não é querido lá dentro, a única coisa que ele fazia no Santos era deixar que os meninos subissem na árvore e ficassem mais próximos dos jogadores. Mas fora isso, até a comissão dele gerava muita antipatia. Eu não entendo. Não sei como ele tem mercado no Brasil.

Yara Fantoni

Arnaldo: Sampaoli traz muitas polêmicas e poucos títulos

Imagino, pelo que está se constituindo no Santos, que o Neymar tenha sido minimamente consultado antes dessas primeiras conversas com o Sampaoli, senão não faria sentido. É um técnico de muitas polêmicas e poucos títulos, quase todos trabalhos muito autorais mesmo, com características. Acho que sucesso a gente pode dizer na seleção chilena, na Universidad de Chile e um pouco no Santos.

As outras opções do Santos seriam técnicos que já passaram pela seleção e não deram muito certo, são os três que estão na praça: Tite, Diniz e Dorival. Tite e Diniz comandaram a seleção brasileira e cada um estendeu um tapete mais vermelho que o outro para o Neymar. O Dorival não comandou o Neymar na seleção, mas comandou no Santos e na última entrevista do Dorival na seleção, ele disse estava montando um time em função do Neymar.

Qualquer uma dessas alternativas, o Neymar certamente seria cuidado com muito carinho, teria autonomia completa, faria o que bem quisesse. Com o Sampaoli eu não sei.

Arnaldo Ribeiro

'São Paulo decidiu Flamengar': Arnaldo defende permanência de Zubeldía

O São Paulo mudou de rota financeira em 2025 e faz bem em manter Luis Zubeldía no cargo, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Para clubes que têm objetivos mais modestos, a continuidade é uma necessidade. Tem que insistir no trabalho, ainda mais se o técnico é estrangeiro porque a alta rotatividade te dá prejuízo, obvio, você tem que pagar a multa de quem saiu e pagar mais para quem chega. E impede a manutenção de um trabalho que em 2024 atingiu todos os objetivos planejados pelo São Paulo.

Ele fez uma boa Libertadores, saiu invicto para o campeão, uma razoável Copa do Brasil, foi eliminado pelo finalista, e fez um bom Brasileiro, chegando em sexto, coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo. No Paulista, ele foi razoável e foi eliminado pelo Palmeiras com um gol completamente contestado. E tem outra coisa a favor -- ele tem um ótimo ambiente entre os jogadores.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, seria um erro o São Paulo demitir Zubeldía num momento de contenção de custos e poucas opções no elenco, que aprova o trabalho do treinador.

Para trocar o treinador, você precisa ter algumas certezas: que o trabalho não sai do lugar, que os jogadores não suportam mais o técnico e que o torcedor não aguenta mais. O são-paulino tem grande peso nisso, porque a torcida de São Paulo concentra todas as suas insatisfações hoje no treinador, sem se atentar que de 2024 para 2025 o São Paulo mudou de rota.

O São Paulo decidiu economizar — o São Paulo decidiu 'Flamengar' e não 'Coringar'. O São Paulo está na contramão dos outros 19 clubes da Série A do brasileiro e vai ter um ano muito difícil.

O Zubeldía é um técnico que perde pouco, que o time dele compete bastante, que segue invicto na Libertadores. A permanência dele é a receita mais indicada para o São Paulo em 2025, nesse plano de contenção, não passar grandes sustos.

Arnaldo Ribeiro

