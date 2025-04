Favorito no Santos, Sampaoli ficou marcado por agressões em trabalho no Fla

Técnico com passagens por Santos, Flamengo, e seleções de Chile e Argentina, Jorge Sampaoli, favorito para reassumir o comando do Santos, coleciona polêmicas ao longo da carreira.

No Brasil, o último trabalho de Sampaoli foi no Flamengo, onde ficou marcado por pressão e episódios de agressão.

As polêmicas de Sampaoli

Sampaoli chegou ao Flamengo em abril de 2023. A passagem do técnico no Ninho do Urubu foi marcada pela cobrança por desempenho, falta de proximidade com os jogadores e episódios de agressão.

"Quero criar um time invencível", disse Sampaoli após a goleada por 8 a 2 no Maringá, em confronto pela Copa do Brasil. A frase foi argumento para cobranças nos jogos seguintes, quando o bom futebol não apareceu.

A maior polêmica no Flamengo ocorreu após a vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Atlético-MG. Na ocasião, o preparador físico Pablo Fernández, amigo pessoal de Sampaoli, agrediu Pedro com um soco no rosto dentro do vestiário da Arena Independência, após o jogador se recusar a participar de um aquecimento na reta final da partida.

Após incidente envolvendo Pedro, dois outros jogadores do Flamengo se desentenderam em um treino. Varela e Gerson trocaram socos, e a briga foi abafada por mais uma vitória do Flamengo, dessa vez contra o Grêmio, por 1 a 0.

Na coletiva pós-jogo, o treinador filosofou sobre as agressões no ambiente rubro-negro.

O futebol é um circo romano quente. As pessoas vêm para levantar o polegar ou abaixar. As pessoas precisam dessa violência para viver, somos parte disso Jorge Sampaoli, então técnico do Flamengo

Carreira como técnico

Sampaoli começou a carreira no argentino Alumni de Casilda, em 1994, e colecionou passagens por times menores ao longo dos anos 90. Em 2002, treinou o Sport Boys, do Peru, e no ano seguinte o Emelec, do Equador, até se destacar pela Universidad de Chile.

Pelo time chileno, o técnico conquistou seu primeiro título profissional, o Apertura de 2011. No mesmo ano, levou a La U à conquista da Sul-Americana e ao bicampeonato chileno ao fim da temporada.

Com a boa passagem pela Universidad de Chile, Sampaoli assumiu a seleção chilena em 2012. Com a La Roja, Sampaoli foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, ao perder nos pênaltis por 3 a 2 e empatar por 1 a 1 no tempo normal.

Em 2015, o técnico conquistou a Copa América, quando o Chile venceu a Argentina nos pênaltis. O treinador deixou a seleção chilena em meio a denúncias de que corrupção por parte de Sergio Jadue, então presidente da Federação Chilena, e ser revelado que o técnico recebia um salário de 200 milhões de pesos (mais de R$ 1 milhão na cotação atual), o que desgastou sua imagem no país.

Sampaoli ainda dirigiu o Sevilla, da Espanha, em 2016, e a seleção argentina, em 2017. O treinador ainda teve passagens por Santos, Atlético-MG e Flamengo. O último clube do técnico foi o Rennes, da França, de onde saiu em 30 de janeiro de 2025, após 10 jogos e apenas três vitórias.