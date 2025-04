Palmeiras apresenta 50% de aproveitamento contra o Internacional nos últimos dez jogos; veja

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem como próximo desafio o confronto contra o Internacional, pela terceira rodada da competição. O recorte dos últimos dez jogos contra o Colorado indicam muito equilíbrio.

No período, o Palmeiras venceu quatro duelos, empatou três e foi derrotado em três. Desta maneira, com 15 pontos conquistados dos 30 que disputou, o Alviverde tem aproveitamento de 50% - todas as partidas valeram pelo Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dez duelos contra o rival gaúcho, o time comandado por Abel Ferreira foi às redes dez vezes. Para reforçar o equilíbrio entre as equipes, o Verdão sofreu também dez gols do Colorado.

A maior vitória palestrina foi o placar de 3 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileirão de 2023, em que sagrou-se campeão. A pior derrota foi pelo mesmo placar: 3 a 0. Na ocasião, pela competição nacional de 2022, o Internacional bateu o Verdão, no Beira-Rio.

o Alviverde terminou a terceira rodada do Brasileirão na segunda posição, ainda invicto, com sete pontos conquistados. Anteriormente, o time de Abel Ferreira empatou com o Botafogo (0 a 0) e venceu o Sport (2 a 1). O Internacional, por sua vez, aparece na sexta colocação da competição nacional com cinco pontos conquistados. No último compromisso, o Colorado empatou sem gols contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

Confira os últimos dez jogos do Palmeiras diante do Internacional: