'São Paulo decidiu Flamengar': Arnaldo defende permanência de Zubeldía

O São Paulo mudou de rota financeira em 2025 e faz bem em manter Luis Zubeldía no cargo, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (15).

Para clubes que têm objetivos mais modestos, a continuidade é uma necessidade. Tem que insistir no trabalho, ainda mais se o técnico é estrangeiro porque a alta rotatividade te dá prejuízo, obvio, você tem que pagar a multa de quem saiu e pagar mais para quem chega. E impede a manutenção de um trabalho que em 2024 atingiu todos os objetivos planejados pelo São Paulo.

Ele fez uma boa Libertadores, saiu invicto para o campeão, uma razoável Copa do Brasil, foi eliminado pelo finalista, e fez um bom Brasileiro, chegando em sexto, coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo. No Paulista, ele foi razoável e foi eliminado pelo Palmeiras com um gol completamente contestado. E tem outra coisa a favor -- ele tem um ótimo ambiente entre os jogadores.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, seria um erro o São Paulo demitir Zubeldía num momento de contenção de custos e poucas opções no elenco, que aprova o trabalho do treinador.

Para trocar o treinador, você precisa ter algumas certezas: que o trabalho não sai do lugar, que os jogadores não suportam mais o técnico e que o torcedor não aguenta mais. O são-paulino tem grande peso nisso, porque a torcida de São Paulo concentra todas as suas insatisfações hoje no treinador, sem se atentar que de 2024 para 2025 o São Paulo mudou de rota.

O São Paulo decidiu economizar — o São Paulo decidiu 'Flamengar' e não 'Coringar'. O São Paulo está na contramão dos outros 19 clubes da Série A do brasileiro e vai ter um ano muito difícil.

O Zubeldía é um técnico que perde pouco, que o time dele compete bastante, que segue invicto na Libertadores. A permanência dele é a receita mais indicada para o São Paulo em 2025, nesse plano de contenção, não passar grandes sustos.

Arnaldo Ribeiro

O colunista avalia que a pressão sobre Zubeldía aumentou bastante após o empate com o Cruzeiro no Morumbis, mas destacou que a avaliação interna do trabalho do treinador é positiva.

Do jeito que a voz da galera cresceu, fica muito difícil para a direção e precisa ter bastante convicção nesse momento de bancar. A cada vaia que o time sofre no Morumbi, mais frágil fica a situação do Zubeldía, mas é a avaliação interna é que o trabalho é bom e que os jogadores gostam.

Há uma semana, o Alisson estava fazendo gol na Argentina contra o Talleres e foi comemorar no colo do Zubeldía -- os jogadores gostam do cara.

Arnaldo Ribeiro

