Título perdido e tropeços: Corinthians feminino vive 'novo mundo' em 2025

Acostumado às glórias, o time feminino do Corinthians começou 2025 com um cenário atípico: um vice para o São Paulo e início ruim no Brasileirão.

Novo mundo corintiano

O Corinthians passou por reformulação e perdeu pilares: entre as várias saídas, as mais sentidas foram as das atacantes Gabi Portilho e Jheniffer e da lateral Yasmim. O trio esteve presente na medalha de prata da seleção nas Olimpíadas de Paris-2024.

O impacto foi sentido em campo. Mesmo com a chegada de novos nomes, inclusive de Andressa Alves, o Corinthians acumula maus resultados.

O time começou o ano com um vice. A equipe até despachou Cruzeiro e Grêmio, mas empatou com o São Paulo com bola rolando, foi derrotada nos pênaltis e ficou com o vice na Supercopa do Brasil.

O começo do Brasileirão parecia empolgar, mas não foi bem assim. As Brabas venceram Juventude e Real Brasília — este com uma goleada por 8 a 2 — mas vem de jogos ruins: empataram com o Bragantino e perderam para o Palmeiras, em casa, por 2 a 1, de virada.

Os resultados ruins colocam pressão no técnico Lucas Piccinato. Substituto de Arthur Elias, que assumiu a seleção feminina em 2023, ele até conquistou títulos no ano passado, mas recebe críticas constantes da torcida, algo que vê com naturalidade.

Natural. O torcedor está incomodado, tem todo o direito de estar. Nós estamos incomodados, todo mundo está. Ninguém está feliz com o resultado [...] Enquanto a diretoria achar que eu sou o nome para comandar o time, eu vou continuar dando o melhor. Lucas Piccinato após Corinthians 1 x 2 Palmeiras

O Corinthians tem chance de retomar a boa forma nesta terça-feira. As Brabas enfrentam o Fluminense, às 19h (de Brasília), fora de casa, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino.