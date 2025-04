Ministério da Fazenda autoriza bet que patrocina Flamengo a operar até 2030

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda concedeu ontem à noite uma autorização fixa para a patrocinadora máster do Flamengo operar até janeiro de 2030.

O que aconteceu

A casa de apostas "Pixbet" havia sido suspensa na última sexta pelo Governo por falta de documentos. A empresa parceira do Rubro-Negro estava proibida de operar e ter sua marca estampada no clube e em peças publicitárias enquanto não regularizasse a situação.

Porém, no último sábado, véspera do jogo contra o Grêmio, ela já havia conseguido obter uma liminar. A decisão judicial, inclusive, permitiu que o Flamengo usasse em sua camisa tanto a Pixbet quanto a "Flabet", outro produto da empresa criado para ser vinculado ao clube. Agora, a comprovação da documentação foi reconhecida de forma definitiva (veja no documento ao lado obtido pelo UOL).

Ministério da Fazenda autoriza patrocinadora máster do Flamengo a operar no Brasil até 2030 Imagem: Reprodução

Mesmo antes da liminar, o Fla já havia decidido que iria utilizar os logotipos no uniforme em Porto Alegre. O entendimento jurídico era o de que o clube ainda não havia sido notificado judicialmente da proibição.

A "Flabet" passou a ocupar o espaço máster da camisa rubro-negra na partida contra o Central Córdoba, na Libertadores. O cantor Wesley Safadão, inclusive, foi contratado para gravar peças publicitárias divulgando a parceria e esteve no Maracanã no duelo contra os argentinos. Já a Pixbet fica estampada nas costas do uniforme.

A casa de apostas ainda possui outro braço, a "Bet da Sorte", mas esta não consta nos produtos flamenguistas. Ela é outra que agora também está autorizada a operar até janeiro de 2030.