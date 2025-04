Vasco visita o Ceará em busca de segunda vitória consecutiva no Brasileirão

Embalado pela vitória em casa por 3 a 1 sobre o Sport, o Vasco quer vencer novamente para amenizar a pressão da torcida contra o técnico Fábio Carille. Nesta terça-feira, o clube carioca terá pela frente o Ceará, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá no Castelão, às 21h30.

Na última quarta-feira, antes do triunfo sobre o Sport por 3 a 1, o Vasco conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana. No entanto, Carille foi extremamente vaiado por grande parte da torcida após o jogo. Com duas vitórias e uma derrota, o time é o quarto colocado do Brasileiro, com seis pontos, um atrás dos líderes Flamengo e Palmeiras.

Por outro lado, o Ceará quer se recuperar depois de uma dura derrota para o Juventude, fora de casa, por 2 a 1. Em oitavo lugar, com quatro pontos, o clube soma uma vitória, um empate e uma derrota.

O Vasco não poderá contar com quatro titulares. O zagueiro Maurício Lemos se recupera de uma fratura na costela, o volante Tchê Tchê não será relacionado devido a um problema familiar e o meia Philippe Coutinho passará por um controle de carga para evitar o desgaste físico. O trio deve ser substituído por Lucas Freitas, Dimitri Payet e Paulinho, respectivamente.

Reserva de Paulo Henrique, o lateral-direito Puma Rodríguez também não estará à disposição. O uruguaio foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento de seu filho. Lesionados desde a última temporada, o meia Guilherme Estrella e o atacante David aumentam a lista de desfalques.

Em entrevista coletiva, Fábio Carille comentou sobre as críticas que recebeu da torcida e garantiu que internamente, o ambiente é de confiança e respaldo com o seu trabalho. "Não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com meu trabalho. Os diretores acompanham, veem vídeos, participam das conversas com os jogadores. Dentro do nosso CT, não houve dúvidas."

O Ceará tem problemas em alguns setores por ordem médica, mas deverá manter a base que foi a campo contra o Juventude. Os laterais-esquerdos Matheus Bahia e Nicolas, que não atuaram por desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda e lesão no adutor coxa direita, respectivamente, seguem longe dos gramados. Com pubalgia, o meia Lucas Mugni aumenta a lista de desfalques.

Além do trio, a comissão técnica não poderá contar com outros dois jogadores. Conforme o último boletim divulgado pelo time alvinegro, os atacantes Bruno Tubarão (fase inicial da transição) e Pedro Henrique, na transição de fato, são aguardados para serem liberados do fim de semana em diante. O Ceará deve ter apenas uma mudança contra o Vasco. O volante Lourenço, que iniciou a última partida como titular, provavelmente será substituído por Fernando Sobral.

O técnico Léo Condé falou sobre a dificuldade que é enfrentar o Juventude fora de casa, mas destacou que o grupo precisa focar no jogo contra o Vasco para dar a volta por cima no Castelão. "O campeonato é difícil, é sempre complicado jogar com o Juventude no Jaconi. Agora nos cabe a mobilização e o pensamento no jogo contra o Vasco, para a gente chegar forte e buscar uma vitória diante do nosso torcedor."

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X VASCO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Éder e Willian Machado; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Nuno Moreira e Payet; Vegetti e Garré. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).