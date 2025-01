Prancheta do PVC: como o Fluminense vai jogar com a chegada dos reforços

Como vai jogar o Fluminense de Mano Menezes com a chegada dos reforços para 2025? É o que explica o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo o colunista, o Flu está prestes a anunciar Agustín Canobbio e Renê e aumentou a proposta salarial por Rony, do Palmeiras.

O Canobbio e o Renê estão praticamente fechados com o Fluminense — hoje à tarde deve ter novidade quanto à chegada do Canobbio no Fluminense.

E aí pode fazer uma linha de quatro no meio com Hércules, Martinelli, Serna e Canobbio, com Cano e Rony na frente, desde que o Rony queira ir para o Fluminense.

Outra hipótese cogitada pelo Mano Menezes é uma dupla de ataque com Cano e Rony, com um losango de meio-campo.

E uma terceira hipótese é fazer o 4-2-3-1 com dois volantes, Hércules, Ganso e Rony, e Cano ou Cauã Elias na frente.

Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que o Fluminense insiste na contratação de Rony porque entende que o atacante pode cumprir três funções na equipe.

Tudo isso está no planejamento do Fluminense, que pensa no Rony nessas três funções -- segundo atacante, ponta esquerda e homem de frente com linha de quatro atrás.

Paulo Vinícius Coelho

Fluminense e Palmeiras se acertaram quanto à venda do atacante, mas Rony recusou a primeira oferta salarial do clube carioca, onde nenhum atleta ganha acima de R$ 1 milhão.

Ou seja, Rony precisaria reduzir seu salário no Flu, mas teria seus vencimentos complementados por luvas e outras bonificações oferecidas pelo clube, detalhou PVC.

