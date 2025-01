Pai aos 16, estreante na Copinha concilia futebol com trabalho de vendedor

O volante Murilo Lélis, do Nacional-SP, trabalha em uma loja de produtos automotivos para ajudar a se manter no futebol e a sustentar o filho de um ano. Estreante na Copinha, o jogador de 18 anos contou sua história ao canal Cartoloucos, no YouTube.

O que aconteceu

Murilo Lélis está disputando a sua primeira Copinha. Recém-promovido do sub-17, ele e é um dos mais novos do elenco que disputa a competição e, inclusive, raspou o cabelo para a disputa desta edição.

O jogador soube que ia ser pai aos 16. Ele e a esposa Milly tinham a mesma idade quando ela ficou grávida. O pequeno Gael nasceu no final de 2023 e completou um ano no último mês de dezembro. Os três moram juntos na casa dos pais do atleta.

O volante concilia a carreira e a paternidade com o trabalho como vendedor de produtos automotivos. Murilo cumpre expediente todos os dias após o treino e ganha folga em dias de jogos. Antes, ele também trabalhou fazendo sushi, em pizzaria e vendendo pastel na feira.

Murilo Lélis, volante do Nacional na Copinha Imagem: Murilolelis06/Instagram

[Tenho dois empregos] para ajudar minha família. Tenho um filho pequenininho, fez um ano agora. Para mim é de boa [conciliar os trabalhos]. Acordo, tomo café em casa. Treino começa 11h lá [no Nacional], daí 13h pego o ônibus, já venho direto para cá com a marmita. É minha primeira Copinha.

Murilo Lélis, ao Cartoloucos

O emprego na loja a parte principal de sua renda. Ele recebe um auxílio do Nacional, mas banca os gastos com o filho e ajuda nas contas da casa com o salário que recebe como assalariado, além da comissão por vendas.

É difícil cuidar do filho, daí fica doente, tem que ir para o hospital de madrugada, treinar no dia seguinte... Treino e trabalho todo dia. O clube aceita [ter outro trabalho], meu empresário, que é o Juan, também aceitou de boa, falou que é até bom pra mim. Ganho mais aqui na loja que no futebol, por enquanto. O Nacional dá uma ajuda, mas não é aquela... Não dá para viver só disso. Aqui [na loja] estou há cinco meses.

Murilo é agenciado por Juan, ex-lateral com passagem por Flamengo e São Paulo. Ele persegue o sonho de virar jogador profissional desde os 11 anos e chegou a atuar na base do Athletico-PR aos 13, mas retornou a São Paulo durante a pandemia de covid-19.

O jogador fez sua estreia na Copinha no último final de semana. O camisa 15 entrou na reta final do primeiro compromisso, no empate por 1 a 1 contra o Canaã, no sábado (4), mas não atuou na derrota por 1 a 0 do Nacional para o XV de Piracicaba, na terça (7).

O Nacional ainda sonha com a classificação mesmo estando na lanterna do Grupo 32. O time soma apenas um ponto, mas está a três de distância do líder XV e tem um a menos que Canaã e Vasco. O jogo decisivo contra o Cruz-maltino será na sexta (1), às 15h, no Estádio Nicolau Alayon.