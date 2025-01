João Fonseca derrota tenista de Hong Kong e fica a uma vitória da chave principal do Australian Open

Nesta quarta-feira, em duelo válido pelo qualifying do Australian Open, João Fonseca enfrentou o tenista de Hong Kong Coleman Wong, venceu por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3) e se se encontra a um triunfo da chave principal da competição.

Com duas vitórias em dois jogos disputados até o momento, o brasileiro de 18 anos agora precisa vencer o argentino Thiago Tirante, que derrotou o francês Titouan Droguet, também por 2 sets a 0, para se classificar ao primeiro Grand Slam de sua carreira. O duelo ocorre nesta quinta-feira, às 00h00 (de Brasília).

"Foi um bom jogo. Comecei com um belo ritmo de novo e estou feliz com mais uma vitória, seguindo com o mesmo mental. Vamos seguir assim para a terceira rodada. Obviamente vai bater um nervosismo em algum momento da partida, mas é saber controlar e continuar o que estou fazendo super bem, mantendo o foco e indo pra cima.", declarou João, em entrevista pós-jogo.

Esta foi a 12ª vitória seguida de João Fonseca no circuito mundial. Antes da disputa do quali do Australian Open, o brasileiro se sagrou campeão do ATP Finals Next Gen e do Challenger 125 de Camberra.

O domínio do brasileiro foi visível desde o primeiro game, quando quebrou o saque de Coleman Wong. João Fonseca manteve o ritmo, forçou erros do adversário e também quebrou o terceiro game, pouco antes do tenista de Hong Kong cometer uma sequência de duplas faltas. No sexto e último game, o jovem de 18 anos não desperdiçou a chance de garantir o set e venceu por 6/0.

Já no segundo e último set, Coleman Wong deu mais trabalho para o brasileiro ao confirmar seu saque no primeiro game. No entanto, João Fonseca se recuperou e virou o resultado. Apesar de ter cedido mais dois games ao adversário, soube administrar a vantagem conquistada e fechou com uma vitória por 6/3.

Thiago Monteiro x Valentin Royer

Outro brasileiro vivo na disputa pela classificação à chave principal do Australian Open, o cearense Thiago Monteiro encarou o francês Valentin Royer e venceu em dois sets (7/6 e 6/3). Para avançar, Thiago precisará derrotar o belga Kimmer Coopejans em compromisso que ocorre também nesta quinta, às 01h10.