Com "entrega total" e intensidade, Soteldo agrada Caixinha no Santos

Após passar por empréstimo pelo Grêmio, Yeferson Soteldo está de volta ao Santos. O atacante já treina com o restante do elenco no CT Rei Pelé e tem agradado a comissão técnica de Pedro Caixinha.

O comandante destacou as qualidades do venezuelano e salientou que ele está mostrando bastante entrega nos treinamentos.

"Soteldo tem grande desequilíbrio no um contra um. Temos que ter vantagens para aplicar em campo, ele nos dá vantagem na última zona. Não conhecia a maior parte do grupo, a não ser de enfrentá-los, com exceção do Aderlan. Conhecemos de verdade quando vivemos com as pessoas. Soteldo tem entrega total ao treino, a intensidade necessária, acompanha o processo com a qualidade que tem, somada a essa identidade", disse.

Soteldo foi um dos destaques do Grêmio na última temporada. Ele disputou 41 partidas pelo time gaúcho (32 como titular), com sete gols e quatro assistências. Assim, o atleta foi o quarto melhor artilheiro da equipe e o quarto com mais passes para gols em 2024.

O atacante, que tem duas passagem pelo Santos, ficou marcado pelo episódio de afastamento por indisciplina em 2023, quando o clube foi rebaixado à Série B pela primeira vez em sua história.

O Peixe desembolsou uma alta quantia para contratá-lo de volta em 2022, mas Soteldo não rendeu como o esperado. O venezuelano disputou 39 partidas nesta segunda passagem, com apenas um gol marcado e nove assistências. O seu contrato é válido até junho de 2027.

Para o setor ofensivo, o técnico Pedro Caixinha também contará com Lucas Braga em 2025. O atacante está de volta ao Alvinegro Praiano depois de passar uma temporada no Shimizu S-Pulse, do Japão.

"O Lucas pode jogar nas duas pontas, o Soteldo também. Tem características diferentes. Soteldo encontra mais espaços, Lucas explora espaços com mais verticalidade. Está trabalhando bem e estamos contentes com o trabalho dos dois", comentou o português.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

Antes disso, o clube fará um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé. O embate será na quinta-feira, às 8h30.