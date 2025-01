Patrick de Paula demonstra confiança em volta ao Botafogo

Quando surgiu com a camisa do Palmeiras, Patrick de Paula era considerado uma joia no futebol brasileiro. Ao ser vendido para o Botafogo por 6 milhões de euros, as expectativas continuaram altas, mas o atleta ainda não vingou como esperado, até por ter sofrido uma grave lesão em 2023. Agora, após um período de empréstimo ao Criciúma, o meio-campista volta ao Glorioso e espera corresponder.

"Penso em ajudar o Botafogo a ganhar os títulos novamente, agora é trabalhar, sábado já tem jogo importante do Carioca, a gente precisa estar bem, pronto, mesmo jogando com o pessoal do sub-23. O Botafogo vai ser o time a ser batido. Tenho certeza de que estaremos prontos para mais uma grande temporada", disse o atleta, durante apresentação do novo patrocinador do clube.

Patrick de Paula reconhece que é fundamental manter a boa condição física para ter espaço no Botafogo. Ele recebeu, inclusive, elogios de Thairo Arruda, CEO do clube.

"Tive uma lesão complicada, passei por diversos problemas, mas pude voltar no ano passado. Continuo evoluindo na parte física, técnica e mental", avisou. "Será um ano de muitas bençãos, muitas vitórias, um ano de reviravolta", acrescentou.

O primeiro jogo de Patrick de Paula na volta ao Botafogo será no sábado. Pelo Campeonato Carioca, o campeão da Libertadores enfrenta o Maricá.