Eduardo de Deus disputará competições indoor de olho nos Mundiais

O atleta olímpico Eduardo Rodrigues de Deus (Praia Clube-Exército-Futel-MG), de 29 anos, fez excelente temporada em 2024. Em junho, celebrou o índice olímpico dos 110 metros com barreiras - igualando seu recorde pessoal, na semifinal, - e comemorou seu primeiro título do Troféu Brasil (13.39, +1.5).

Antes, na temporada indoor, venceu os 60 m com barreiras no Sul-Americano, com 7.58, recorde sul-americano em pista coberta - igualou a marca de Rafael Pereira, que era o recordista isolado, desde 2022.

O índice exigido pela World Athletics para o Mundial é forte - 7.57 - e são 48 as vagas disponíveis para a prova, que também podem ser obtidas pelo ranking de pontos.

A World Athletics já publicou o programa horário para o Mundial Indoor de Nanjing (China), de 21 a 23 de março. A temporada indoor, nos primeiros meses do ano, quando há frio intenso e neve no hemisfério Norte do planeta, não é tradicional em países quentes, como o Brasil. Mesmo assim, alguns atletas incluem a temporada indoor em seus planejamentos, na preparação para o restante do ano e para buscar marcas e medalhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Panam Sports (@panamsports)

Em entrevista, Eduardo de Deus falou das perspectivas para 2025 e da temporada de 2024.

"O ano de 2024 começou excelente, bati o recorde de 60 m com barreiras no Sul-Americano Indoor. Fiz ótimos resultados também ao ar livre - 13.30, 13.28, 13.27. O que eu mais queria era completar o meu ano com a tão sonhada marca abaixo dos 13.20, na semifinal dos Jogos Olímpicos, para ter ido a final. Quero começar de novo 2025 batendo o recorde do sul-americano dos 60 m com barreiras, abaixando o meu tempo indoor, ter uma boa participação no Mundial Indoor, conseguir chegar na final e brigar por medalha", disse.

"Está na hora de correr forte os meetings Gold e também da Diamond League. Mas primeiro vou me preparar bem para o Sul-Americano e o Mundial Indoor. Na temporada ao ar livre vou pensar nas competições importantes do Brasil, como o GP Brasil e o Troféu Brasil, competir mais fora, na Europa, para me preparar bem para o Mundial de Tóquio", afirmou.

O atleta também contou a experiência que ganhou com a participação nas Olimpíadas de Paris.

"Uma coisa que eu percebi é que o controle mental pesa. Atletas como a Rebeca Andrade, campeã olímpica na ginástica artística e um grande nome do esporte, trabalha com psicólogo. Fiz ótimos treinos, fui para acertar um bom resultado na Olimpíada, estava pronto, mas fiquei 'preso' na semifinal. Também nos Mundiais passados senti a pressão da semifinal. Se eu conseguir desbloquear isso vou deslanchar e obter ótimos resultados", concluiu.