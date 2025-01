Covington elege ex-campeão como alvo para possível subida de categoria no UFC

Dois dos lutadores mais controversos da atualidade, Colby Covington e Sean Strickland podem medir forças no octógono do UFC no futuro próximo. Isso, é claro, se 'Chaos' decida realmente subir da divisão dos meio-médios (77 kg), onde chegou a ser campeão interino da organização, para o peso-médio (84 kg), categoria na qual 'Tarzan' já foi detentor do cinturão linear.

Vivendo sua pior fase na carreira, Covington amarga um retrospecto negativo de quatro derrotas nas suas últimas seis lutas disputadas - três delas em disputas pelo título até 77 kg do Ultimate. Com isso, o falastrão americano despencou no ranking da categoria, ocupando agora a 9ª posição, e viu suas chances de se sagrar campeão linear dos meio-médios diminuírem drasticamente.

Assim, uma mudança de ares com o objetivo de revitalizar sua carreira passou a ser cogitada por 'Chaos'. Em entrevista ao 'Submission Radio', Covington admitiu que já pensa em subir de categoria e, inclusive, elegeu seu principal alvo caso a troca de divisão, de fato, saia do campo da especulação: o ex-campeão Sean Strickland.

"Colby pensou em descer para o peso-leve por muitos anos, e Colby percebeu que ele não precisa se matar. Ele não quer ser um 'weight bully' (valentão do peso). Os Islam (Makhachev) e Khabib (Nurmagomedov) do mundo, eles são 'bullies' do peso-leve. Eles têm muita vantagem no peso - 30, 40 libras (13, 18 kg) na noite da luta - mas isso não é saudável. Não me vejo nunca indo para o 70 (kg). Mas 84 (kg)? Honestamente, o 84 é intrigante. A luta com Sean Strickland é sempre interessante. Ele disse coisas sobre mim no passado. Não o acho nada especial. Ele tem um jab, um chute frontal. Mas se você anular essas coisas, ele é muito limitado. Ele é apenas um kickboxer com cardio, essencialmente. Eu não vejo nenhuma ameaça. É uma luta empolgante que eu talvez considere no futuro. Vamos ver", afirmou Colby.

Desafetos

Conhecidos por suas opiniões e declarações polêmicas fora do octógono, Colby Covington e Sean Strickland são desafetos de longa data. Apesar de compartilharem algumas similaridades, como por exemplo o fato de pertencerem à mesma vertente política, os americanos já expressaram publicamente seu desdém um pelo outro e 'Chaos', até mesmo, demonstrou interesse em enfrentar o rival no octógono.