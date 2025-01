Acionista do Junior Barranquilla confirma interesse do clube em James Rodríguez, ex-São Paulo

Mesmo com últimas passagens turbulentas nos últimos clubes de sua carreira, James Rodríguez segue chamando atenção do mercado do futebol após a notícia de sua rescisão com o Rayo Vallecano, uma parceria que durou menos de quatro meses. Uma das equipes interessadas no jogador de 33 anos é o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Um dos maiores acionistas do time, Fuad Char confirmou o interesse da equipe em James, apesar de ter ressaltado que a negociação não será fácil devido a concorrência.

"Fizemos a ele uma oferta muito boa. A notícia da rescisão de seu contrato com o Rayo Vallecano já foi divulgada e estamos aqui firmemente com o propósito de trazer James para o Junior. Estamos lutando com pesos pesados, por isso que vai ser muito difícil", explicou Char ao programa "El Heraldo".

De acordo com informações da mídia internacional, o Boca Juniors estaria interessado na contratação do jogador, além de clubes da Itália e dos Estados Unidos.

Pelo Rayo Vallecano, James Rodríguez teve uma passagem apagada, tendo atuado apenas em sete jogos, contribuindo com uma assistência. Antes, já havia tido um período complicado no São Paulo, equipe que defendeu por 22 partidas. No Tricolor, o colombiano marcou dois gols e deu quatro assistências.