Globo anuncia Denílson como comentarista: 'Não tem lugar melhor'

A Rede Globo anunciou a contratação do comentarista Denílson. Ele estava livre desde que deixou a Band após quase 15 anos, há um mês.

O que aconteceu

A emissora oficializou a contratação na tarde desta segunda-feira (6). Ao mesmo tempo, Denílson fez uma publicação nas redes sociais para divulgar a novidade.

O ex-jogador participará de um novo programa de domingo do Sportv, além de fazer aparições semanais na edição paulista do Globo Esporte e de atuar na cobertura de jogos do Brasil. A nova atração dominical, ainda sem grandes detalhes, será lançada neste primeiro semestre de 2025 e promete passar os destaques da rodada do final de semana de "forma leve e informativa".

Denílson, comentarista esportivo Imagem: Bruno Van Enck/BVEstúdio

Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo.

Tenho certeza de que vou crescer muito como comunicador aqui, esse é o meu grande objetivo. Eu começo um novo caminho, uma nova história e estou cheio de expectativas. Não tem lugar melhor para poder dar esse salto profissional, continuar a evoluir e aprender. Então é unir conhecimento, forças e fazer um grande 2025.

Denílson, à Globo

Nova empreitada

Denílson se despediu em dezembro da Band. Ele estava na emissora desde que foi convidado para comentar a Copa do Mundo de 2010, tendo sido contratado na sequência. Atuou no Os Donos da Bola até se firmar no comando do Jogo Aberto junto de Renata Fan.

O comentarista tinha contrato até março de 2025, mas antecipou a sua saída. Ele havia feito suspense sobre seu próximo desafio na comunicação.

Pentacampeão com o Brasil, ele voltará a ficar perto da seleção. Aos 47 anos, o ex-atacante chega na Globo com mais de 14 anos de experiência como comentarista. Durante a carreira, atuou por São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Betis, entre outros times, e disputou duas finais de Copa do Mundo.