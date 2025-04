Matheuzinho leva terceiro amarelo e desfalca Corinthians contra o Sport pelo Brasileiro

Matheuzinho será desfalque no Corinthians para o duelo contra o Sport, neste sábado, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira.

O camisa 2 do Timão recebeu cartão amarelo aos 15 minutos do segundo tempo por falta em Canobbio, atacante do Fluminense. Matheuzinho derrubou o adversário em uma tentativa de desarme.

Na ausência de Matheuzinho, o técnico Ramón Díaz tem apenas uma opção para a lateral direita: Léo Maná, revelado nas categorias de base do Corinthians, que já disputou nove partidas nesta temporada.

O treinador também pode optar por improvisar algum dos zagueiros do elenco na posição. Neste momento, o Alvinegro tem cinco defensores à disposição: Félix Torres, Cacá, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique.

Na atual temporada, Matheuzinho já atuou em 18 partidas com a camisa do Corinthians, sendo 17 como titular e uma saindo do banco de reservas. O lateral anotou um gol e ainda não deu assistências.

Além de Matheuzinho, a tendência é que o Timão siga com o desfalque do meia Rodrigo Garro para o jogo contra o Sport. O argentino trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Corinthians e Sport medem forças neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada da Série A.