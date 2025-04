Grêmio perde para o Mirassol e Gustavo Quintero vê pressão aumentar

Nesta quarta-feira, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Grêmio visitou o Mirassol e perdeu por 4 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols dos mandantes foram anotados por Daniel Borges (duas vezes) e Reinaldo (duas vezes), enquanto Braithwaite descontou para os gaúchos.

Foi a primeira vitória da história do Mirassol na Série A do Brasileirão. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, vê a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros aumentar, após mais um resultado negativo. Este foi o terceiro revés consecutivo da equipe na competição, já que, anteriormente, foi superada por Flamengo e Ceará.

O Grêmio ocupa, atualmente, a 15ª colocação do Brasileirão, com três pontos conquistados. Já os paulistas, diante do triunfo, subiram para o nono lugar, com cinco unidades garantidas.

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho enfrenta, neste sábado, o Internacional, na Arena do Grêmio, às 21h (de Brasília).O Mirassol visita o Juventude, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

OS GOLS

O Mirassol inaugurou o marcador logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem trabalhada, Danielzinho passou para Daniel Borges, que, com espaço, mandou um foguete de fora da área, no ângulo direito de Tiago Volpi, goleiro do Grêmio.

Aos 17 minutos, Gabriel invadiu a área e foi derrubado por Tiago Volpi. O árbitro deu amarelo ao arqueiro e assinalou a penalidade máxima. Reinaldo, aos 20, assumiu a cobrança e não desperdiçou a oportunidade de marcar no ex-clube e aumentar a vantagem do Mirassol.

O terceiro do Mirassol veio aos 32 minutos do segundo tempo. Reinaldo bateu uma falta direto para o gol e acertou o canto esquerdo de Tiago Volpi, que não alcançou.

O Grêmio descontou aos 36 minutos. O Mirassol errou na saída de bola e os gremistas recuperaram a posse. Assim, Arezo achou Braithwaite, que tocou de cavadinha, na saída de Muralha.

Aos 39 minutos, o Mirassol fechou a conta. Em ataque rápido, Edson Carioca, dentro da área, passou para Daniel Borges, que, livre de marcação, finalizou no canto direito, deslocando Volpi.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 4 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data: 16 de abril de 2025, quarta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia e Daniella Coutinho Pinto

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Firmino Negueba e Daniel Borges (Mirassol); Martin Braithwaite, Tiago Volpi, Villasanti e Edenílson (Grêmio)

Gols: Daniel Borges, aos 2' do 1ºT, Reinaldo, aos 20' do 1ºT e aos 32' do 2ºT (Mirassol) e Daniel Borges, aos 39 do 2ºT; Braithwaite, aos 36' do 2ºT

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Fabrício (Firmino Negueba), Gabriel (Yago Felipe) e Cristian (Edson Carioca); Yuri Castilho (Clayson)

Técnico: Rafael Guanaes

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi), Villasanti (Arezo), Pavón (Alysson Edward), Cristaldo (Edenílson) e Amuzu; Martin Braithwaite

Técnico: Gustavo Quinteros