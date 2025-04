São Paulo permite reação do Botafogo e acumula quarto empate seguido no Brasileiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer. Ferreirinha e André Silva balançaram as redes para o Tricolor, que chegou ao seu quarto empate seguido, enquanto Savarino e Igor Jesus marcaram para o Glorioso.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao quarto empate seguido (Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo) e ainda não triunfou na competição. Agora com quatro pontos, o Tricolor se encontra na 14ª posição. Do outro lado, o Botafogo alcançou cinco somados, na 11ª posição.

O São Paulo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbi. Ao mesmo tempo, o Botafogo visita o Atlético-MG, no Mineirão. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

Primeiro tempo

O placar foi inaugurado pelo São Paulo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ao dominar bola mal rebatida pela defesa botafoguense, Ferreirinha cortou o marcador na área e chutou colocado, no canto direito. Antes de entrar, a bola ainda triscou no travessão.

O Botafogo chegou ao empate logo em seguida, aos 22 da etapa inicial. Após receber passe de Artur na entrada da área, Savarino ajeitou para a perna direita e arrematou de chapa, no ângulo esquerdo do goleiro Rafael, que nada pôde fazer.

Aos 53 minutos da primeira etapa, o São Paulo marcou com Ferraresi, que aproveitou bola sobrada em escanteio pela direita e balançou as redes. No entanto, após análise no VAR, foi identificada posição de impedimento do próprio zagueiro e o tento foi anulado.

O Tricolor voltou a ficar com a vantagem aos 57 minutos do primeiro tempo. Substituto de Calleri, que saiu lesionado, André Silva passou para Ferreirinha, que devolveu em seguida. O atacante, então, concluiu rasteiro para marcar.

Segundo tempo

Aos 19 minutos da etapa final, Savarino recebeu na entrada da área e arrematou cruzado, mas Rafael fez grande defesa e espalmou para fora.

O Botafogo voltou a oferecer perigo aos 23 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Savarino pela esquerda, Igor Jesus subiu mais alto que Alan Franco e cabeceou no contrapé de Rafael, que teve reflexos rápidos, se recuperou no lance e defendeu. No rebote, Matheus Martins chutou e o goleiro do São Paulo tirou em cima da linha.

Aos 38 minutos da etapa complementar, o Botafogo deixou tudo igual no placar. Após cobrança de escanteio de Savarino, Igor Jesus se antecipou ao marcador na primeira trave e desviou de cabeça.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Alves, Ferreirinha e Arboleda (São Paulo)



Gols: Savarino, aos 22 minutos do 1°T (Botafogo) / Igor Jesus, aos 38 minutos do 2ºT (Botafogo); Ferreirinha, aos 21 minutos do 1°T (São Paulo) / André Silva, aos 57 minutos do 1°T (São Paulo)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte), Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore (Patrick de Paula), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Jeffinho), Matheus Martins (Mastriani) e Igor Jesus



Técnico: Renato Paiva

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Rodriguinho), Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell (Enzo Díaz); Alves (Luciano), Ferreirinha (Lucas Ferreira) e Jonathan Calleri (André Silva)



Técnico: Luis Zubeldía